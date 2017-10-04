YTB heyeti Lübnan'daki temaslarını sürdürüyor

04.10.2017 21:47:58

Lübnan'da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde bir dizi temaslarda bulundu.

Geçen cuma gününden bu yana Lübnan'ın değişik kentlerinde görüşmeler gerçekleştiren YTB heyeti, bugün de Trablus'taki Türk dernekleri yetkilileri ve üniversite yöneticileri ile bir araya geldi.

İlk olarak Jinan, Trablus ve Balamand üniversitelerinin yöneticileri ile görüşen Türk heyeti, YTB'nin faaliyetleri, Türkiye bursu ve mezunlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde, Trablus'daki üniversitler ile YTB arasında nasıl bir çalışma yapılabileceği, Türkiye burslarının Trablus'daki öğrencilere tanıtılması ve YTB'nin sağladığı diğer imkanlar ele alındı.

Trablus'da faaliyet gösteren Türk derneklerinin yöneticileriyle de bir araya gelen YTB heyeti, buradaki görüşmelerde ise "ortak kültürel faaliyetler, Türkçe eğitimi ve Lübnan'daki Türklerin tarihine yönelik akademik çalışmalar" gibi konuları konuştu.

YTB heyeti ayrıca 1953'te İstanbul Tenik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmeye başlayan ve daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan 89 yaşındaki Lübnanlı Ali Çelebi'yi de ziyaret etti. Çelebi, Türk heyetine İstanbul'daki eğitim süreci ve yaşamı hakkında bilgi verdi.

- "Lübnanlı Arapların Türkiye'ye ve Türkçe'ye yoğun bir ilgisi var"

Heyette bulunan YTB Ortadoğu Koordinatörü M.Nedim Aslan, AA muhabirine Lübnan temasları hakkında bilgi verdi.

Aslan, "Başkent Beyrut ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yaşayan Türk toplulukları ile görüştük. Buradaki varlıkları, tarihleri, Türkiye ile olan bağları ve talepleri hakkında bilgi aldık. Bugün de Trablus'a gelerek burada temaslarda bulunduk." dedi.

Lübnan'da binlerce Türk kökenli kişinin olduğunu ve Türkiye'ye olan bağlarının son yıllarda giderek arttığını vurgulayan Aslan, YTB olarak bu topluklar ve Lübnanlılar ile temasları güçlendireceklerini, Türkçe öğrenimi başta olmak üzere kültürel işbirliği alanlarında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

YTB Lübnan Masası Uzmanı Ceren Erdal da Lübnan'da Türkçe'ye olan ilgiye işaret etti.

Erdal, "Lübnan'da yaşayan Türk toplumlarının yanı sıra Lübnanlı Arapların da Türkiye'ye ve Türkçe diline yoğun bir ilgisi var. Yaptığımız görüşmelerde de bunu yakından görme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Beyrut'ta yapacağı son görüşmelerin ardından YTB heyetinin yarın Türkiye'ye döneceği kaydedildi.





