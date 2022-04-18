Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir caminin minaresi hasar gördü. 18.04.2022 13:22:37 Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi. 1 Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde kum fırtınası oluştu. Rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Bozlar köyündeki caminin minaresi hasar gördü. Mutafoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. 2 Yine şehir merkezinde bazı binaların çatılarında hasar oluştu. Belediye ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem aldı. 3 4 5