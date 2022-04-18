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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir caminin minaresi hasar gördü.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
18.04.2022 13:22:37
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi.

 
 
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde kum fırtınası oluştu. Rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Bozlar köyündeki caminin minaresi hasar gördü. Mutafoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu.

 
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yine şehir merkezinde bazı binaların çatılarında hasar oluştu. Belediye ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem aldı.

 
 
3
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
4
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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