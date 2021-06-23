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Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kamerada

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde bulunan kuyumcuya, öğlen saatlerinde müşteri olarak giren 2 kişi, bileziklere bakmak istedi. Kuyumcunun bilezikleri gösterdiği sırada 185 gram ağırlığındaki 4 bileziği alarak kaçan kapkaççıların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkları bileziklerle kaçan soyguncular, bir tarlaya gizlenerek Tokat'ın Turhal ilçesindeki arkadaşlarından yardım istedi. Otomobille Çayıralan ilçesine gelen 2 kişi, tarlada gizlenen arkadaşlarını otomobile alarak kaçmaya çalışırken polis tarafından takibe alındı. İlçeden kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.

2021-06-23 08:43:06
Kirpi ile kediler aynı kaptan beslenirken...

Kirpi ile kediler aynı kaptan beslenirken...

Merkeze bağlı Hacılar beldesinde yasayan Berat Koyuncu, evinin bahçesinde 2 kedisini beslediği sırada bir kirpinin bahçeye geldiğini fark etti. Koyuncu, daha sonra kedilerini beslediği kabı kirpinin yanına götürdü. Kedileriyle kirpinin ayni yerden beslenmeye başlaması üzerine Koyuncu, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Kirpi, Koyuncu'nun bir kaba doldurduğu sudan da içti.
141 tonluk 41 metre yükseklikteki dönme dolabı elle çevirdi

141 tonluk 41 metre yükseklikteki dönme dolabı elle çevirdi

Rus yetkili yaptığı açıklamada, Rus rekortmen Valery Ostapenko’nun 141 ton ağırlığında, 41 metre yüksekliğindeki dönme dolabı 1 metre 91 cm mesafeden 1 dakika 43 saniye içerisinde çevirdiğini belirterek yeni rekor sertifikasını verirken tebrik etti
PKK elebaşı Kalkan: 'Peker'in dedikleri oluyor, devlet HDP'ye devredilmeli'

PKK elebaşı Kalkan: 'Peker'in dedikleri oluyor, devlet HDP'ye devredilmeli'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, İzmir HDP İl Binası’na düzenlenen silahlı saldırı ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerine konuştu. PKK’lı Kalkan şu ifadeleri kullandı: Peker’in dedikleri oluyor. Öz savunma gelişmeli. Türkiye’yi HDP yönetebilir. Devlet yönetimi HDP’ye devredilmelidir. HDP’nin yönetime nasıl geleceği kimlerle yönetimi paylaşacağı tartışılmalı. PKK olarak biz bu yönetime destek veririz
Jandarmaya yeni makineli tüfek

Jandarmaya yeni makineli tüfek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, PMT 7,62’nin ilk teslimatının Jandarma Genel Komutanlığına yapıldığını bildirdi. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7,62 mm Makineli Tüfek PMT 7,62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, durmak yok, yola devam.' ifadelerine yer verdi.
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