Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kamerada

PKK elebaşı Kalkan: 'Peker'in dedikleri oluyor, devlet HDP'ye devredilmeli'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, İzmir HDP İl Binası’na düzenlenen silahlı saldırı ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerine konuştu. PKK’lı Kalkan şu ifadeleri kullandı: Peker’in dedikleri oluyor. Öz savunma gelişmeli. Türkiye’yi HDP yönetebilir. Devlet yönetimi HDP’ye devredilmelidir. HDP’nin yönetime nasıl geleceği kimlerle yönetimi paylaşacağı tartışılmalı. PKK olarak biz bu yönetime destek veririz