Yozgat'ta Kerbela şehitleri anıldı

02.10.2017 20:43:37

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kerbela şehitleri için Alevi ve Sünniler tarafından anma programı düzenlendi.

Yukarı Emirler köyü muhtarlığı, Sorgun Ozan Yazar ve Şairler Derneği (SOYDER), İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Ankara merkezli Demokrat Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen "Sen Hasan'sın, Ben Hüseyin" adlı program köydeki cemevinde yapıldı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kerbela şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi.

İslam tarihi boyunca Müslümanların bir ve beraberliğini ortadan kaldırmak için yanlış oluşumlar meydana geldiğine dikkati çeken Yurtnaç, "Bizim genel adımız Müslüman'dır. İslam bizim genel çeçevemizdir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla bir ve beraberiz. Nasıl nimette berabersek külfette de beraber olacağız. Aynı vergiyi veriyoruz, şehit oluyoruz, gazi oluyoruz, askere gidiyoruz, bunlarda bir ve berabersek aynı tasa, kıvanç ve kederi yaşayan insanlar birdirler." şeklinde konuştu.

Alevi İnanç Birliği Vakfı Genel Başkanı Ali Faruk Yıldırım da programın birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu vurguladı.

Geçmişteki hataları bugün tekrarlama gibi bir lükslerinin olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün küresel dünyada çağdaş, modern dünyada ve Türkiye'mizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette hepimizin inançlarımızı yaşamamız için altyapımız var, cemevlerimiz de, ibadet yerlerimiz de mescitlerimiz de hizmettedir. Buralarda birbirimizi ötelemeden birlikte yaşayabilelim. Kerbela'da yaşanan acıları hep birlikte paylaşıyoruz.

Bugün de burada görüyorum ki Alevi, Sünni ayırımı diye bir şey yok. 'Mezhep' adı altında hiç kimseyi dışlamayın, hiç kimseye farklı gözle bakmayın, inanın hepimizin mezhebi aynıdır, Alevi Sünni diye ayırım yapmıyorum."

Konuşmaların ardından Sorgun Müftülüğü Vaizi Ferhat Koçak, Kur'an-ı Kerim okudu.

Alevi İnanç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dede Kargınoğlu da aşure hakkında bilgi verip dua etti. Kerbela şehitleri için ağıt yakılması sırasında salondakiler duygulu anlar yaşadı.

Aşure ikramıyla sona eren programa Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.