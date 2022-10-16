Yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntüler!
İzmir'de iki araç arasında çıkan 'yol verme' kavgasında dehşete düşüren anlar yaşandı. Taraflardan biri tartıştığı sürücünün başına defalarca kaldırım taşı ile vurdu. O anları cep telefonu ile kaydedenler ise yaşadıkları şoku 'Taşı kafasında kırdı. Öldü, öldü' sözleri ile ifade etti.
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü.
KAFASINA KALDIRIM TAŞI İLE VURDU
Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.