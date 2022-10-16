Yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntüler!

İzmir'de iki araç arasında çıkan 'yol verme' kavgasında dehşete düşüren anlar yaşandı. Taraflardan biri tartıştığı sürücünün başına defalarca kaldırım taşı ile vurdu. O anları cep telefonu ile kaydedenler ise yaşadıkları şoku 'Taşı kafasında kırdı. Öldü, öldü' sözleri ile ifade etti.