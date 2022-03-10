DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüştü
ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı
Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?
Havanda su dövülmeyen buluşma
Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması devam ediyor
Tolga Dinler, Unknow Brand markası ile takı dünyasına bambaşka bir solukla giriyor
Putin'den ekonomi açıklaması! Hepsini çözeceğiz
Donetsk’te saldırılardan kaçan 85 yetim Lviv’de
Kayseri'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Kayseri'de 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi?
Konya'da yarın 11 Mart Cuma okullar tatil mi? Konya'da 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Konya'da okullar tatil edildi mi?
Avrupa Merkez Bankası faiz oranı açıklandı ? Avrupa Merkez Bankası faizi mi arttırdı?
Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi?
Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Yoksulluk böyle alaya alındı

Dünyadaki ekonomik kriz yoksul halkları derinden sarsmaya devam ediyor. Türkiye'ye de tesir eden bu global çaptaki krizin etkileri halen sürmekte… Bir televizyon kanalında yağ zammı eleştirisi eleştirisi adı altında hem yoksullukla alay edildi hem de israf… Reyting uğruna yapılan bu acımasız görüntüler tepki çekti.

2022-03-10 18:24:15

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sıvı yağ fiyatlarına gelen zammı az bulduğunu söyledi.

 

Seyhan Soylu, sıvı yağına gelen zamla ilgili söylediklerinden sonra sinirlenen Bahar Candan'a bir bardak dolusu sıvı yağ içirdi. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da

Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.
Rusya, Mariupol'deki çocuk hastanesini bombaladı

Rusya, Mariupol'deki çocuk hastanesini bombaladı

Rus işgal güçleri, Mariupol’deki çocuk hastanesini bombaladı. Çocuk hastanesine bomba atılması sonucu hastane binasının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Ukraynalılara Rus silahı Kalaşnikof ile eğitim

Ukraynalılara Rus silahı Kalaşnikof ile eğitim

Rusya'nın saldırılarına karşı Ukraynalı sivillere kalaşnikof eğitimi veriliyor. Rusya'nın saldırılarına karşı kendi güvenliğini sağlamak isteyen siviller, eski askerlerden silah kullanma dersi aldı
Rus halkı son gelişmeler hakkında konuştu

Rus halkı son gelişmeler hakkında konuştu

Rus halkı, yaptırımların yanı sıra ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda şirketin ülkede sorunlar yaratacağını düşünürken, yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü endişe duyuyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş