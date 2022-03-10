Yoksulluk böyle alaya alındı
Dünyadaki ekonomik kriz yoksul halkları derinden sarsmaya devam ediyor. Türkiye'ye de tesir eden bu global çaptaki krizin etkileri halen sürmekte… Bir televizyon kanalında yağ zammı eleştirisi eleştirisi adı altında hem yoksullukla alay edildi hem de israf… Reyting uğruna yapılan bu acımasız görüntüler tepki çekti.
Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sıvı yağ fiyatlarına gelen zammı az bulduğunu söyledi.