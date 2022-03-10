Yoksulluk böyle alaya alındı

Seyhan Soylu, sıvı yağına gelen zamla ilgili söylediklerinden sonra sinirlenen Bahar Candan'a bir bardak dolusu sıvı yağ içirdi. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.