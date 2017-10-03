SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Yoksul aileye komşuları imece usulü ev yapıyor

Bitlis'ten 1,5 yıl önce taşındıkları Bursa'nın İnegöl ilçesinde kirasını ödeyemedikleri evlerinden çıkarılan 5 kişilik Türe ailesi için yakınları ve komşuları tarafından imece usulüyle ev yapılıyor- Baba Türe:- 'Kapı, pencere, elektrik, koltuk istiyoruz. Bu destekleri karşılıksız istemiyoruz hepsini taksitle öderim'

Yoksul aileye komşuları imece usulü ev yapıyor
03.10.2017 11:50:58
ŞABAN KILIÇCI - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kirasını ödeyemedikleri için evden çıkarılan 5 kişilik aileye yakınları ve komşuları sahip çıktı.

İş umuduyla 1,5 yıl önce Bitlis'ten İnegöl'e taşınan Türe ailesi, kirasını ödeyemedikleri için birkaç ay önce oturdukları evden çıkarıldıktan sonra bir süre yakınlarının yanında kaldı.

Aileye sahip çıkan yakınları ve komşuları tarafından alınan arsa üzerine imece usulüyle ev yapımına başlandı. Destek verenlerin kimi çimento aldı, kimi inşaatta çalıştı ve imkanlar ölçüsünde kaba inşaat tamamlandı.

Yük oldukları gerekçesiyle yakınlarının yanından ayrılan Türe ailesi, kaba inşaatı tamamlanan evde yaşamaya başladı.

Görme engelli raporuyla bir fabrikada engelli kontenjanında çalışan Tekin Türe (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada kapı, pencere ve elektriği olmayan evleri için destek beklediklerini söyledi.

Kendilerine destek olan akraba ve komşularına teşekkür eden Türe, şunları kaydetti:

"İş yoktu. Bitlis'ten çıktık buraya geldik. Bir süre önce ev sahibi oturduğumuz evden çıkardı. Bu evi bize amca oğulları ve komşular yapmışlar. Burada 5 kişi yaşıyoruz. Ben bir fabrikada 2 aydır geçici olarak çalışıyorum. 13, 15 ve 17 yaşlarında 3 çocuğum var, okuyorlar. Kapı, pencere, elektrik, koltuk istiyoruz. Bu destekleri karşılıksız istemiyoruz hepsini taksitle öderim."

- "Hayırseverlerden bu aileye sahip çıkmalarını bekliyoruz"

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği İnegöl Temsilcisi İlhan Tatlı ve Beşir Derneği İnegöl Temsilcisi Uğur Çiçek de aileyi ziyaret ederek, kendilerine gıda ve giyecek desteğinde bulundu.

Tatlı, iş umuduyla İnegöl'e gelen 5 kişilik ailenin zor durumda olduğunu belirterek, "Bu aile çok utangaç ve gururlu bir aile. Biz davet etmemize rağmen gelip bizim evde kalmadılar. Şu an çocuklarıyla burada kalıyorlar. Hiçbir yere de gitmiyorlar. Ailenin babası bir yıldır iş bulamıyordu özürlü kontenjanından bir fabrika iş verdi ve 2 aydır burada çalışıyor. Elektrik, kapı ve pencerelerini ayarlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde bu evi bitirmenin uğraşındayız. Hayırseverlerden bu aileye sahip çıkmalarını bekliyoruz."



        YORUM YAZ
    DGS sonuçları açıklandı!
    DGS sonuçları açıklandı!
    DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
    03.10.2017 12:04:27
    İstanbul Bahçeşehir’de otobüs devrildi!
    İstanbul Bahçeşehir’de otobüs devrildi!
    TEM Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde çift katlı bir belediye otobüsü gişelere çarpıp yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
    03.10.2017 12:11:49
    Bahçeşehir'de otobüs devrildi!
    Bahçeşehir'de otobüs devrildi!
    Bahçeşehir'de bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olay yerine ambulanslar sevkedildi
    03.10.2017 11:45:35
    Savaşın izleri sanatla kapatılıyor
    Savaşın izleri sanatla kapatılıyor
    Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın neden olduğu yıkımın izleri dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak sanatçılarının dokunuşlarıyla renkli bir hale dönüşüyor.
    03.10.2017 11:33:56
    Irak, Huveyce operasyonunda 45 köyü ele geçirdi!
    Irak, Huveyce operasyonunda 45 köyü ele geçirdi!
    Irak kuvvetleri Kanas bölüğü Huveyce operasyonunda DEAŞ’ın kalesi olan Selahaddin Şehri Meydan köyünü ve Huveyce’nin kuzey batısında 45 köyü ele geçirdi.
    03.10.2017 11:44:50
    Yeni iPhone'ların Türkiye çıkış tarihi belli oldu!
    Yeni iPhone'ların Türkiye çıkış tarihi belli oldu!
    Phone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye çıkış tarihi kesinleşti.
    03.10.2017 11:44:11
    Otoyolda kamyonun ön lastiği patlarsa ne olur?
    Otoyolda kamyonun ön lastiği patlarsa ne olur?
    Rusya'da seyir halinde ön lastiği patlayan kamyon feci bir kazaya sebep oldu. Şerit değiştirirken lastiği patlayan araç bariyerleri geçerek karşı şeride geçti. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.
    03.10.2017 11:31:00
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    Tartışmalı referandum!
    Tartışmalı referandum!
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
    Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
    Samet Aybaba
    Samet Aybaba
    Süleyman Demirel
    Süleyman Demirel
    İlhan Kesici
    İlhan Kesici
    Jeffrey C. Hall
    Jeffrey C. Hall

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları