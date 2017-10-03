Yoksul aileye komşuları imece usulü ev yapıyor

03.10.2017 11:50:58

ŞABAN KILIÇCI - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kirasını ödeyemedikleri için evden çıkarılan 5 kişilik aileye yakınları ve komşuları sahip çıktı.

İş umuduyla 1,5 yıl önce Bitlis'ten İnegöl'e taşınan Türe ailesi, kirasını ödeyemedikleri için birkaç ay önce oturdukları evden çıkarıldıktan sonra bir süre yakınlarının yanında kaldı.

Aileye sahip çıkan yakınları ve komşuları tarafından alınan arsa üzerine imece usulüyle ev yapımına başlandı. Destek verenlerin kimi çimento aldı, kimi inşaatta çalıştı ve imkanlar ölçüsünde kaba inşaat tamamlandı.

Yük oldukları gerekçesiyle yakınlarının yanından ayrılan Türe ailesi, kaba inşaatı tamamlanan evde yaşamaya başladı.

Görme engelli raporuyla bir fabrikada engelli kontenjanında çalışan Tekin Türe (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada kapı, pencere ve elektriği olmayan evleri için destek beklediklerini söyledi.

Kendilerine destek olan akraba ve komşularına teşekkür eden Türe, şunları kaydetti:

"İş yoktu. Bitlis'ten çıktık buraya geldik. Bir süre önce ev sahibi oturduğumuz evden çıkardı. Bu evi bize amca oğulları ve komşular yapmışlar. Burada 5 kişi yaşıyoruz. Ben bir fabrikada 2 aydır geçici olarak çalışıyorum. 13, 15 ve 17 yaşlarında 3 çocuğum var, okuyorlar. Kapı, pencere, elektrik, koltuk istiyoruz. Bu destekleri karşılıksız istemiyoruz hepsini taksitle öderim."

- "Hayırseverlerden bu aileye sahip çıkmalarını bekliyoruz"

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği İnegöl Temsilcisi İlhan Tatlı ve Beşir Derneği İnegöl Temsilcisi Uğur Çiçek de aileyi ziyaret ederek, kendilerine gıda ve giyecek desteğinde bulundu.

Tatlı, iş umuduyla İnegöl'e gelen 5 kişilik ailenin zor durumda olduğunu belirterek, "Bu aile çok utangaç ve gururlu bir aile. Biz davet etmemize rağmen gelip bizim evde kalmadılar. Şu an çocuklarıyla burada kalıyorlar. Hiçbir yere de gitmiyorlar. Ailenin babası bir yıldır iş bulamıyordu özürlü kontenjanından bir fabrika iş verdi ve 2 aydır burada çalışıyor. Elektrik, kapı ve pencerelerini ayarlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde bu evi bitirmenin uğraşındayız. Hayırseverlerden bu aileye sahip çıkmalarını bekliyoruz."



