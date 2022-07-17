Yoğurdun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor!

Yoğurt; bebeklikten başlayarak yaşlığa kadar her yaşta tüketilebilen mucizevi bir besindir. Yoğurt, önemli bir protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, vitamin ve mineral kaynağıdır. Süte göre folik asit ve bazı B grubu vitaminler bakımından daha zengindir. Ayrıca kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimi ve vücutta kullanımı daha fazladır. Yoğurt; çocuklar için kemik ve diş sağlığı için gerekli olduğu kadar ileriki yaşlar için de osteoporozu önleyici, kaliteli kalsiyum kaynağıdır. Bir su bardağı yoğurt yaklaşık 300 mg kalsiyum içermektedir. Gereksinimin yüksek olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde, yoğurt tüketimi ile günlük A vitamini, folik asit, kalsiyum ve magnezyum ihtiyaçlarının da önemli bir kısmı karşılanabilmektedir.