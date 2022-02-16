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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

Başvuruları 7 Mart’a kadar devam eden YKS’de baraj kaldırıldı, TYT’de süre 135’ten 165 dakikaya çıkarıldı. Sınavla ilgili ayrıntılar YKS Kılavuzu’nda yer alıyor ancak son yapılan değişiklikler adayların kafasını karıştırdı. ÖSYM, 2022 YKS ile ilgili yayınladığı 90 soruluk Sıkça Sorulan Sorular ile merak edilenleri cevapladı.

YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu
16.02.2022 15:08:05
YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

Milliyet'ten Mine Ç-Özdemir Güneli'nin haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), başvurular 7 Mart'a kadar devam ediyor. Bu yıl sınavda bir dizi değişiklik yapıldı. TYT'de 150 ve AYT'de 180 olan baraj puanı uygulaması kaldırıldı. TYT'de süre 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. Sınava dair tüm kurallar 2022 YKS Kılavuzu'nda görülebiliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de dün “2022-YKS Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında adayların merak ettiği 90 sorunun cevabını yayınladı. Öne çıkan 20 sorunun cevabı ise şöyle:

 
 
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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

1. 2022-YKS'ye başvurumu ne zaman yapabilirim? 11 Şubat–7 Mart tarihleri arasında. 2. Başvuru işlemi nereden yapılır? Bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir. 3. Sınav ücretleri nasıl yatırılacak? Adaylar, seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile 8 Mart'a kadar yatırabilecekler. 4. 7 Mart'a kadar başvuramazsam ne olacak? Geç başvuru günlerinde (16-17 Mart) başvuru yapılabilecek. Sınav ücreti, sadece ÖSYM'nin adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. 5. YKS oturumları neler? 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu; 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) isteğe bağlı.

 
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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

6. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi? Evet. 7. Hangi testler yer alacak? TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri; AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri; YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri var. 8. Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim? Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden edinebilirler. Sınava Giriş Belgesi, adayların adreslerine gönderilmeyecek. 9. Netler nasıl hesaplanacak? Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ilgili testten alınan ham puan bulunur. 10. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalı? TYT için adayların Temel Matematik veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan almaları; AYT ve YDT için ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almaları gerekmekte.

 
 
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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

11. TYT'nin katkısı ne olacak? TYT'nin katkısı yüzde 40. 12. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile ilgili değişiklik var mı? Hayır, yok. OBP şöyle hesaplanacak: Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyenlerin diploma notu ile 50'nin altında olanların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacak. OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacak. 13. 2021-YKS'de bir programa yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

 
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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

2021-YKS puanlarıyla bir programa yerleşen veya özel yetenek sınavı sonucu kaydolanların OBP'lerine ilişkin katsayıları yarıya düşürülür. Kayıt yaptırılmasa da OBP yarıya düşer. 14. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek mi? Devam edecek. 15. Özel yetenek sınavıyla alan programlara hangi puan türüyle başvurulabilir? TYT puanı ile başvurulabilir. Başvuru yapmak şart 16. 2022-YKS'de baraj puan var mı? Hayır. TYT puanı ile öğrenci alan programları tercih etmek için TYT puanının hesaplanması; SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etmek için ilgili puan türünde puanın hesaplanması yeterli. 17. 2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye girmek zorunda mıyım? Adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Adaylar isterlerse 2022-TYT'ye girmeden 2022-AYT/YDT oturumlarına veya oturumların tümüne katılabilirler.

 
 
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YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

18. 2022-TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilecek miyim? Hayır, kullanılmayacak. HES kodu zorunlu 19. HES Kodu bilgisi başvuruda zorunlu mu? Zorunlu. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmekte. 20. Sınava girişte PCR testi ve Covid-19 aşı zorunluluğu var mı? Aşı ve PCR testi zorunluluğu yok.

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