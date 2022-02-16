YKS hakkında sıkça sorulan sorular yanıt buldu

6. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi? Evet. 7. Hangi testler yer alacak? TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri; AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri; YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri var. 8. Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim? Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden edinebilirler. Sınava Giriş Belgesi, adayların adreslerine gönderilmeyecek. 9. Netler nasıl hesaplanacak? Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ilgili testten alınan ham puan bulunur. 10. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalı? TYT için adayların Temel Matematik veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan almaları; AYT ve YDT için ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almaları gerekmekte.