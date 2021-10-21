YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları
Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez uygulanan ve baraj puanının daha düşük tutulduğu YKS 2. Ek yerleştirme için ÖSYM’den gelecek sonuç açıklaması beklenmeye başlandı. Peki, YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, yerleştirme sonrası üniversite kayıtları ne zaman olacak?
YKS 3. tercih yani 2. ek yerleştirme işlemlerinde baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulandı. Pandemi nedeniyle ilk kez uygulanan üçüncü yerleştirmenin sonuçları 18 Ekim'de tercih sürecinin sona ermesinin ardından merakla beklenmeye başlandı.
1
YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Üçüncü yerleştirme üniversite kayıtları için ÖSYM'den yapılan açıklamada “Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.” denildi. 2
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Buna göre üniversite kayıtlarının 26 Ekim'de başlayacağı göz önüne alınırsa 2. Ek tercih sonuçlarının 19 Ekim – 26 Ekim tarihleri arasında açıklanacağı söylenebilir. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Kaynak: CNN Türk 3