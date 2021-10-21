YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları

Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez uygulanan ve baraj puanının daha düşük tutulduğu YKS 2. Ek yerleştirme için ÖSYM’den gelecek sonuç açıklaması beklenmeye başlandı. Peki, YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, yerleştirme sonrası üniversite kayıtları ne zaman olacak?