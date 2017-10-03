Yıllık zam yüzde 14'ü buldu

03.10.2017 08:54:05

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul Ticaret Odası'nın belirlediği verilere göre, 2017 eylül ayında en çok artan fiyatlar eğitim ve kültür harcalamalarının fiyatları oldu. İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 0.93 ve toptan fiyatlar yüzde 2.15 oranında artış gösterdi.

Yıllık artışlar perakende fiyatlarda yüzde 9.20 ve toptan fiyatlarda yüzde 14.35 oranına yükseldi.

EYLÜL PERAKENDE FİYATLARIN ÖNCEKİ AY ARTIŞ YÜZDESİ

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.04

Giyim harcamalarında yüzde 2.97

Konut harcamalarında yüzde 0.75

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0.27

Ev eşyası harcamalarında yüzde 0.23

Gıda harcamalarında yüzde 0.22

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.08 olarak yükseldi.

EYLÜLDE TOPTAN FİYATLARDAKİ ARTIŞ

Gıda maddelerinde yüzde 3.21

İşlenmemiş maddelerde yüzde 1.55

Yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.96

Madenlerde yüzde 0.88

İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.81

Mensucat grubunda yüzde 0.47