Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasının ardından attığı golü dahi hatırlamayan Hugo Rodagella hastaneye kaldırıldı.
02.10.2017 00:12:59
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonuçlandı. Bordo-Mavili ekipte 80. dakikada takımına bir puanı getiren Hugo Rodallega, gol vuruşu sırasında aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçirdi.
Kafa vuruşunda başına darbe alan Kolombiyalı golcü, maç sonrasında geçici hafıza kaybı yaşadı ve beyin tomografisi için hastaneye götürüldü. Golcü futbolcunun attığı golü hatırlamadığı iddia edildi.