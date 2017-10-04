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Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile görüştü

Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanıyla görüştü
04.10.2017 10:49:03
Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile görüştü. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında parlamentolararası ilişkiler dahil her alanda mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, ikili işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edildi.

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