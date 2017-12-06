Yıldırım-Lee ortak basın toplantısı

06.12.2017 09:57:07

Güney Kore Başbakanı Lee Nakyon, "Türkiye ile Kore yarımadasında barışın tesis edilmesi için birlikte çalışmaya karar verdik." dedi.

Resmi ziyaret için Güney Kore'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım ile Güney Kore Başbakanı Lee, Başbakanlık binasında gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Lee, toplantıda yaptığı konuşmada, görüşmelerde Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi, iki ülke arasında ekonomi, enerji, ulaşım ve altyapı alanlarındaki iş birliğini ele aldıklarını belirterek "Gelecekte Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore yarımadasında barışın sağlanması için beraber çalışmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde her iki tarafın da söz konusu füze denemesi nedeniyle kaygılarını ifade ettiğini aktaran Lee, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması, Kore yarımadasının silahsızlandırılması ve nükleer sorunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası toplumun birlikte hareket ederek güçlü mesajlar göndermesi gerektiği konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Kore Savaşı'ndan bu yana yanlarında olduğunu ve Kuzey Kore krizi de dahil her zaman Seul yönetimini desteklediğini hatırlatan Başbakan Lee, desteğinden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Kore'nin Türkiye ile iş birliği alanlarına da değinen Başbakan Lee, Avrasya Tüneli ve üçüncü Boğaz köprüsü projelerinin iki ülke arasındaki iş birliğinin başarılı örnekleri arasında yer aldığını vurgulayarak Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması konusunda iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Başbakan Lee, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde hızlı tren, tüp geçit ve Kanal İstanbul gibi çeşitli projelerde de yakın iş birliği kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

"Sadece inşaat ve altyapı alanlarında değil, enerji, petrol, demiryolu ve savunma sanayisi alanlarda da iş birliğini genişletmek istiyoruz." diyen Başbakan Lee, Türkiye'deki yatırımların hız kazanması için iki taraf arasındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesindeki hizmet ticareti ve vergi anlaşmalarının bir an önce yürürlüğe girmesinin etkili olabileceğine dikkati çekti.

Lee, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Kore'deki faaliyetlerinin sonlandırılması talebine ilişkin "Türk hükümetinin konumunu ve kaygılarını çok iyi anlamaktayız. Türkiye ile uzun dostluk ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bu soruna ilişkin Türkiye'nin kaygılarını göz önünde bulunduracağımızı ve kendi hukukumuza göre değerlendireceğimizi söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.



- "Ayla filmini izlemek istiyorum"

Türkiye'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar'a aday adayı olan "Ayla" filminin Güney Kore'de de gösterime gireceğine inandığını dile getiren Lee, "Ayla filmini izlemek istiyorum. Bu filmin hikayesinin, sadece Türk ve Güney Kore hükümetleri arasında değil, iki ülke halkları arasında gerçekten bir dostluğun mevcut olduğunu ortaya koyan bir hikaye olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Kore Savaşı'na 20 bin Türk askerinin katıldığını ve bunlardan yaklaşık 690'ının hayatını kaybettiğini anımsatan Başbakan Lee, "Kore halkı, ülkelerinin, Türklerin fedakarlıkları sayesinde var olduğunu çok iyi biliyor. Bu filmin de bu durumu kanıtlayan bir film olduğunu düşünüyorum. Eminim ki Ayla, Güney Kore'de halkın çok ilgisini çekecek. Ayla'nın Güney Kore'de bir an önce gösterime girmesi için Türk ve Koreli yapımcıların aralarındaki teknik konuları iyi bir şekilde sonuca ulaştırmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



