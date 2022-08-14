DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9331 ₺

EURO

18,4099 ₺

ALTIN

1.039,38 ₺

BİST

2.864,25 ₺

Yılanı bütün halde yutmaya çalışırken boğuluyordu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı.

2022-08-14 16:16:58

Ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal bulan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi. Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı. Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak. AA

Sarıyer'de başıboş köpek saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı

Sarıyer'de başıboş köpek saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı

Sarıyer'de meydana gelen olayda genç bir kadın, 7 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının köpeklerden birinin ısırması sonucu yaralandığı öne sürüldü.
Esenyurt'ta çıplak zenci skandalı

Esenyurt'ta çıplak zenci skandalı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu siyahi bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
İnsan dengede durmak ister

İnsan dengede durmak ister

Denge şovu yapan sporcu internette viral oldu.
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde 4 bin yıl önce bölge halkının kurutulmuş karides, balık ve pastırmanın atası olarak nitelendirilen kurutulmuş et tükettiği ortaya çıktı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş