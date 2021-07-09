Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek
İHH İnsani Yardım Vakfı, “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yürüttüğü Kurban 2021 çalışmaları kapsamında 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetim ve mağdur çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.
İHH İnsani Yardım Vakfı, “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yürüttüğü Kurban 2021 çalışmaları kapsamında 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetim ve mağdur çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.
Rögar kapağı çalındı, küçük Mikail çukura böyle düştü
Çekmeköy'de, kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki Mikail Benli düştü. Benli çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı. Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü.
Elektronik atıklar böyle geri dönüştürülüyor
Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) Başkanı Burak Köktürk, elektronik atıkların dünyada en hızlı artan atık türü olduğunu dile getirerek, elektronik atıkların içerisinde bulunan, çevre ve insan sağlığını etkileyen toksik materyallerin çevresel standartlara uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Elektronik atıklardaki plastik kabloların yakıldığında havayı kirlettiğini ve ciğerlerle ilgili sorunlara yol açabileceğini anlatan Köktürk, 'Elektronik atıklar uygun şekilde geri dönüştürülmediğinde veya merdiven altı diye tabir ettiğimiz hurdacılar tarafından geri dönüştürüldüğünde havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleten etmenler haline geliyor.' dedi.
Hırsızların 'zula' tuvaletinden 50 bin liralık altın çıktı
İstanbul'da, sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.
Atık toplayıcısı Afgan, 3 saldırgandan birisini böyle yakaladı
İstanbul'da, atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti. Kendisini takip ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi’nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı.