Yetim Vakfından Kırtasiye Desteği

Yetim Vakfı Dünya’nın birçok farklı ülkesinde eğitim gören 8 bin 213 çocuğa kırtasiye desteği sağladı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Yetim Vakfı “Kırtasiye Projesi” kapsamında 16 farklı ülkede zor şartlarda okula gitmeye çalışan 8 bin 213 çocuğa çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu setler ve okul çantaları ile öğrenciler mutlu oldu.

“Eğitim; ekmek, su kadar önemli”

Yapılan proje hakkında yazılı açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz,” Bizler eğitime çok önem veriyoruz. Dünya'nın birçok farklı noktalarında maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen milyonlarca çocuk var. Bizler öncelikle yetim çocuklarımızın okulla buluşturmak ve bir nebze destek olmak için bu projemize çok önem veriyoruz. Çünkü eğitim ekmek, su gibi önemli. Bir toplumu yüceltmek istiyorsak eğitimden başlamalıyız.” dedi.

Murat Yılmaz, Yetim Vakfı'nın Dünya'nın birçok farklı ülkesinde eğitim çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.