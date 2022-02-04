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Yetim Vakfı’ndan bin 200 aileye kış desteği

Yetim Vakfı Suriye’nin İdlib kırsalında çadır kentlerde yaşayan bin 200 aileye “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kampanyası kapsamında 300 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdi.

2022-02-04 12:15:00
Yunanistan'ın taciz ettiği Türk balıkçılar geri adım atmadı

Yunanistan'ın taciz ettiği Türk balıkçılar geri adım atmadı

Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk balıkçıyı taciz etti. Türk balıkçı, avlandığı suların Yunan karasuları olmadığını belirterek bölgeden ayrılmadı. O anlar kameralara yansıdı.
Kapadokya bölgesinin en uzun vadisi Koramaz

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Petrol taşıyan dev gemide korkunç patlama!

Petrol taşıyan dev gemide korkunç patlama!

2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir gemide Nijerya açıklarında patlama gerçekleşti.
MSB, Kış Kartalı Harekatı görüntülerini paylaştı

MSB, Kış Kartalı Harekatı görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan 'Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
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