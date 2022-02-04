Yetim Vakfı’ndan bin 200 aileye kış desteği
Yetim Vakfı Suriye’nin İdlib kırsalında çadır kentlerde yaşayan bin 200 aileye “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kampanyası kapsamında 300 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
Yetim Vakfı Suriye’nin İdlib kırsalında çadır kentlerde yaşayan bin 200 aileye “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kampanyası kapsamında 300 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
Yunanistan'ın taciz ettiği Türk balıkçılar geri adım atmadı
Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk balıkçıyı taciz etti. Türk balıkçı, avlandığı suların Yunan karasuları olmadığını belirterek bölgeden ayrılmadı. O anlar kameralara yansıdı.