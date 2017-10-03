Yetim öğrencilere bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

03.10.2017 16:01:51

Nevşehir'de trafik kazası sonucu yaralanan A.K'nin (69) araç sürücüsü A.Y'den (19) şikayetçi olması nedeniyle devreye giren Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafları uzlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, A.K, 13 Mayıs 2017'de ikametinin önünde otomobilini tamir etmek için aracın altına girdi. Bu sırada A.Y'nin idaresindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu A.K, otomobilin altında sıkışarak yaralandı.

A.K, hastanedeki tedavisinin ardından A.Y. hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Bunun üzerine savcılık tarafından uzlaştırmacı Emre Gülen görevlendirildi. Gülen, uzlaşma prosedürü kapsamında görüştürdüğü tarafların anlaşmalarını sağladı.

A.K'nin uzlaşma şartı olarak öne sürdüğü üç yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye maddi destek sağlanması teklifini kabul eden A.Y, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Diş Hekimliği Fakültesinden bir, hemşirelik bölümünden iki kız öğrenciye 5 bin lira bağışta bulundu.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla A.Y. yargılanmaktan kurtuldu.