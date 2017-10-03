Yeşilyurt Belediyespor'da Dersimspor maçı hazırlıkları sürüyor

03.10.2017 16:13:32

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2. haftayı bay geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da hafta sonu oynanacak Dersimspor maçının hazırlıkları sürüyor.Mavi-beyazlılar bay geçtiği haftayı değerlendirmek için Ceyhanspor ile bir hazırlık maçı oynadı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. BAL 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grubun ikide 2 yapan güçlü takımı Dersimspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını puan parolasıyla sürdürüyor.Yeşiltepe 1 Nolu Saha'da çalışan Malatya ekibi, zorlu Dersim maçına puan parolasıyla hazırlanıyor. Bu arada bay haftasını boş geçirmeyerek Ceyhanspor ile bir hazırlık müsabakasını oynayan Malatya temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrıldı. Hatay'da oynanan maçın gollerini Cuma (2) ve Buğrahan kaydetti.Yapılan son antrenmanda dayanıklılık ve pas çalışması yapan mavi-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, tek hedefin ise Tunceli deplasmanından puanla dönebilmek olduğu öğrenildi.8 Ekim Pazar günü Tunceli'de oynanacak Dersim - Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası saat 15.00'te başlayacak.