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Yeşilin binbir tonunun suya karıştığı güzellik: Bursa Karacabey Longozu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan ve sakinliğiyle koronavirüs salgını sürecinde günübirlik izole tatil için tercih edilen longoz (su basar ormanı), büründüğü yemyeşil örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, salgın sürecinde insanların tatil alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.Bu durumun doğal alanlara ve bakir yerlere olan ilgiyi de had safhaya çıkardığını belirten Özkan, 'Karacabey'in doğası pandemi süreciyle beraber insanların rahat bir nefes almak için öncelikli tercihi haline geldi. Karacabey Longozu, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölü, ıhlamur ormanları gibi doğal güzellikleriyle Karacabey, mesafe kurallarına uygun ve ailece doğada vakit geçirme imkanı sağlıyor' dedi.

2021-05-20 13:20:02
Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Orhan'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.
Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar 22. gününde devam ediyorBaşkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, araçların geçişine uzun süre izin vermezken, bazı gruplar otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.
Türkiye’nin Yeni Spor Kanalı: “TRT Spor Yıldız”

Türkiye’nin Yeni Spor Kanalı: “TRT Spor Yıldız”

Türkiye’nin yeni spor kanalı “TRT Spor Yıldız”, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenentanıtım programıyla yayın hayatına başladı. Kanalın tanıtımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor Yıldız’ı gençlere ve sporculara armağan etti.
Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikatla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı
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