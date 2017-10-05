Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkanı Aksu:

05.10.2017 14:11:06

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, takımlarının yeni sezonda da adından başarıyla söz ettireceğini belirtti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, birçok zorluğa rağmen Türkiye'nin çok önemli takımları ile aynı ligde mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Yeşilgiresun Belediyespor'un Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yeni bir heyecan kazandıran önemli bir Anadolu takımı olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Teknik kadromuzun, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın, sporcularımızın ve en büyük gücümüz olan büyük taraftarımızın fedakarlıkları ile mücadele edecek takımımız, yeni sezonda da adından başarıyla söz ettirecektir. Basketbolun gelişimine önemli katkı sağlayacak takımımız, Giresunlulara güzel ve heyecanlı maçlar izlettirecektir."

Kerim Aksu, başarı için 19 Eylül Spor Salonu'nun tamamen dolması gerektiğini vurgulayarak, tüm taraftarları yeni sezonda oynanacak maçlara davet etti.

Maddi olarak küçük bir bütçeye sahip olmalarına rağmen taraftarın basketbol sevgisi, teknik kadro, sporcular ve yönetim kurulunun özverili çalışmalarıyla ligin iddialı ekiplerinden biri haline geleceklerini belirten Aksu, tüm takımlara yeni sezonda başarılar diledi.