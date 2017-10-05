Yeşilçam'ın yıldızları Nostalji Gecesi'nde buluştu

05.10.2017 11:08:22

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Küçükçekmece Belediyesi'nin evsahipliğinde düzenlenen "Nostalji Gecesi"nde buluşan Yeşilçam'ın yıldızları eski günleri yad etti. Geceye katılan usta oyuncu Nuri Alço, "Çok az sayıda kaldık. Artık sık sık bir arada olmalıyız ki eski anılarımızı yad edelim" dedi.Küçükçekmece Belediyesi, "Nostalji Gecesi" başlığı altında düzenlendiği akşam yemeğinde Yeşilçam'ın yıldızlarını biraraya getirdi. Küçükçekmece'de bir restoranda düzenlenen yemekte Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, Cihat Tamer, Engin Çağlar, Belkıs Özener, Murat Soydan, Selma Güneri, Ümit Efekan ve Nilüfer Aydan biraraya geldi. Eski günlerin yad edildiği yemekte Belkıs Özener, "Boş Çerçeve" şarksını söyleyerek herkesi mest etti. Usta sanatçıların duygu dolu anlar yaşadığı yemeğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Ünlü sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, onları birarada görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu yemek sonunda usta sanatçılara plaket verdi.Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, her zaman kültür ağırlıklı programlara önem gösterdiklerini söyleyerek, "Sizleri ağırlamaktan ve birlikte yemek yemekten onur duyduk. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra kültür ağırlıklı çalışmalar yapan bir ilçe olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Bu akşam gerçekten yüreğiyle Türk Sineması'na emek vermiş saygıdeğer büyüklerime hoş geldiniz diyorum" diye konuştu."ÇOK AZ SAYIDA KALDIK, ARTIK SIK SIK BİRARADA OLMALIYIZ"Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, "Bu Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Aynı zamanda tabi Adana'dan Altın Koza Film Festivalinden geldik. Çok az sayıda kaldık, artık sık sık bir arada olmalıyız ki eski anılarımızı yad edelim. Çünkü gerçekten bizdeki büyüklerimizin çoğu gitti. Birlikte olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.Belkıs Özener ise bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi."TÜRK SİNEMASINI TÜRK SEYİRCİSİNE ANLATAN BİR TEK BEN VARIM"Usta oyuncu Engin Çağlar da bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Okullarda sinema bölümleri var. Orada öğrencilere ders şeklinde anlatıyorum. Sinema oyuncusu olarak Türk Sineması'nı Türk seyircisine anlatan bir tek ben varım şuanda. Buraya da davet ettiklerinde çok mutlu oldum tabi. Şimdi yeni program dönemi başlıyor. 8 aylık bir süreç var inşallah Küçükçekmece'yle birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.(Özge Yağmur - Harun Basat/İHA)