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Yeşil sahaların gol makinesi: Harry Kane

Kariyerinde ağustos ayındaki hiçbir maçında gol atamayan Kane, eylül ayındaki 13 gollük performansıyla Ronaldo ve Messi'ye ortak oldu- Tottenhamlı futbolcunun 6 kez 'hat-trick' yaptığı 2017 yılında Messi, Ronaldo ve Lewandowski 2'şer 'hat-trick'te kaldı- Premier Lig'de şu ana kadar 84 gol atan Kane, bu rakama Cristiano Ronaldo'dan 73 maç daha erken ulaştı- Ligde 20 yıl sonra ilk kez üst üs

Yeşil sahaların gol makinesi: Harry Kane
04.10.2017 11:48:31
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Harry Kane, eylül ayında ortaya koyduğu performansla birçok yıldız ismi geride bıraktı.

Kariyerinde ağustos ayında oynadığı hiçbir maçta gol atma başarısı gösteremeyen 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, eylül ayında bambaşka bir grafik sergiledi. Ligde, Avrupa'da ve milli takım formasıyla 13 kez rakip fileleri havalandıran Kane, bu performansıyla rekor kırdı.

2012 yılından bu yana ağustos aylarında 13 maça çıkan, 900 dakika forma giyen, isabetli 44 şut atmasına karşın skor üretemeyen Kane, gol perdesini 1 Eylül'de Malta ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları milli maçta 2 gol atarak açtı.

9 Eylül'de Everton, 23 Eylül'de West Ham United ve 30 Eylül'de de ligin yeni ekibi Huddersfield Town ağlarını ikişer kez sarsan İngiliz futbolcu, bu gollerin hepsini deplasman maçlarında kaydetti. Gollerinin arasındaki zaman aralığını da fazla açmayan Kane, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a 4, Huddersfield Town'a 15, Everton'a ise 18 dakika içinde iki gol birden atma başarısını gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda başkent ekibiyle iki karşılaşmada forma giyen Kane, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia karşısında takımının skor yüküne 5 gollük katkıda bulundu.


- Ronaldo ve Messi'ye ortak oldu

Eylül ayında attığı 13 golle İngiliz futbolunda bir ay içinde en fazla skor üreten oyuncu olarak tarihe geçen Kane, bu alanda dünyanın en iyileri olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Ronaldo, 2010 yılının ekim ayında 13 gol atarak rekor kırmış, Barcelona'nın yıldızı Messi de 2012 yılının mart ayında bu rekoru egale etmişti.


- Yıldızlar gerisinde kaldı

İngiliz futbolcu, 2017 yılında kulüp düzeyinde tüm kulvarlarda ortaya koyduğu performansla Ronaldo, Robert Lewandowski ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yıldızları geride bıraktı.

Kane'in şu ana kadar Kuzey Londra ekibinde 36 gol attığı 2017 yılında Messi 45, Paris Saint-Germain forması giyen Edinson Cavani 36, Bayern Münihli Lewandowski 35, Borussia Dortmundlu Aubameyang 33 ve Real Madridli Ronaldo 31 kez rakip fileleri havalandırdı.


- "Hat-trick"e doymuyor

Harry Kane, 2017 yılında toplam 6 kez "hat-trick" yaparak birçok yıldız ismin önüne geçti.

24 yaşındaki futbolcu, West Bromwich Albion, Stoke City, Leicester City, Hull City ve Fulham'ın ardından son olarak da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde APOEL Nicosia filelerini üç kez havalandırdı.

Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolculardan Aubameyang 3, Messi, Ronaldo ve Lewandowski 2'şer "hat-trick" yaptı.

Rum temsilcisi APOEL Nicosia karşısında ilk golünü sol, ikincisini sağ ayakla, son golünü de kafa vuruşuyla atan Kane, Tottenham kariyerinde toplam 9 maçta "hat-trick" yapma başarısını gösterdi.

Kane ayrıca, Andrew Cole, Mike Newell, Michael Owen, Wayne Rooney, Alan Shearer ve Danny Welbeck'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 7. farklı İngiliz futbolcu unvanını elde etti.


- Ronaldo'dan daha hızlı

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 84 gol atan Kane, bu gol sayısına Cristiano Ronaldo'dan daha önce ulaştı.

Kane, ligdeki tüm gollerini Tottenham formasıyla 123 maçta kaydederken, 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giyen Portekizli yıldız 84 golü 196 maçta atmıştı.


- 20 yıl sonra ilke imza attı

Tüm kulvarlarda çıktığı son altı maçın beşinde iki veya daha fazla gol atan Kane, Arsenal efsanesi Dennis Bergkamp'ın deplasman performansını 20 yıl sonra yeniledi.

Tottenham ve milli takım formasıyla çıktığı son 10 deplasmanın 9'unda rakip fileleri havalandıran Kane, 1997 yılından bu yana ilk kez Premier Lig'de üst üste üç deplasman maçında takımı adına birden fazla gol attı.


- Premier Lig takımlarını geride bıraktı

Tüm kulvarlarda bu yıl 36 gol atan Kane, birçok takımın toplam golünden fazla skor üretti.

2017 yılında Bournemouth ve West Ham United 36, Southampton 34, Swansea City, Watford ve Burnley 33, Stoke City 30, West Bromwich 29 ve Crystal Palace 26 gol attı.


- Rekora 10 gol kaldı

Kane, 10 gol daha atması halinde Premier Lig'de bir yıl içinde en fazla skor üreten futbolcu olarak tarihe geçecek.

Premier Lig'de bu yıl 27 gol atan Kane, üç ay içinde rakip fileleri 10 kez daha havalandırması durumunda 1995 yılını 36 golle kapatarak rekor kıran Alan Shearer'ı geride bırakacak.

Ligde daha önce Robin van Persie 2011 yılını 35, Thierry Henry 2004 yılını 34, Les Ferdinand 1995 yılını 30, Ruud van Nistelrooy 2003 yılını 30 ve Luis Suarez de 2013 yılını 29 golle tamamlamıştı.



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