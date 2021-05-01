Yeşil ovaların özel güzelliği mavi kardelenler

Kars'ın Digor ilçesinde ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı renklendirdi. Çetin geçen kış sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, ilkbaharla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor. Ovaları kaplayan ve bilimsel adı 'scilla siberica' olan mavi kardelenler, baharın yeşil tonlarıyla bütünleşti. Vatandaşlardan Hüseyin Can Aktaş, 'İlkbaharda burası çok güzel oluyor, birçok çiçek, yeşil ve karlar arasında çıkmaya başladı. Biz de bu güzel doğada, temiz havada hayvanlarımızı otlatıyoruz.' dedi.