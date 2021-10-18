Yerli otomobil TOGG'u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek
Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden karşılanacak. 6 farklı meslek alanında eğitim veren okulda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesinde bu yıl eğitime başlanan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda okuyan 3'ü kız 22 öğrenci, yapımı devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil üretim fabrikasına kalifiye eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar ile pil teknolojisi elektrikli motorlar, şarj istasyonları teknolojisi alanlarında eğitim alıyor.