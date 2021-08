Satha Atilan Muhimmatların C neslini (SOM C) de İHA'lara entegre etmeye çalıştıklarını belirten Okumuş, "Faydalı ürün taşıması artan İHA'larla beraber bizim geçmişte geliştirdiğimiz hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatların İHA varyantları da gelişiyor. SOM C ürünün İHA'lara entegrasyonunu da çalışıyoruz" dedi.

İHA'ların önemi ve etkinliğinin son dönemlerde yaşanan olaylarda ortaya çıktığına işaret eden Okumuş, yeni mühimmatlarla İHA'ların etkinliğinin çok daha farklı seviyelere taşınabileceğini söyledi.