Yerdeki kadına polisten şok müdahale

04.10.2017 18:16:49

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerde yatan kadına 2 polisin yaptığı şok müdahale, amatör kameraya yansıdı.Sabah saatlerinde yerde yatan ve turist olduğu öğrenilen bir kadına polisin müdahalesi tepki topladı. Kendinden geçmiş halde yerde yatan kadın turisti tekme darbeleriyle kaldırmaya çalışan polisler, amatör kameraya takıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından 2 polis açığa alındı ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.