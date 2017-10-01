Yeni yasama yılı başlıyor

01.10.2017 15:20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında bir araya geldi.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nı açış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahraman'ın makam odasında bir araya geldi.