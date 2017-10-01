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Yeni yasama yılı başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis Başkanı Kahraman'ın makamında bir araya geldi

Yeni yasama yılı başlıyor
01.10.2017 15:20:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında bir araya geldi.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nı açış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahraman'ın makam odasında bir araya geldi.


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    İsmail Kahraman: Mankurt kafalı kiralık beyin sahipleri...
    İsmail Kahraman: Mankurt kafalı kiralık beyin sahipleri...
    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılış konuşmasında, 'Bu kutlu yürüyüşe katılan herkese TBMM adına şükranlarımı sunuyorum. Mankurt kafalı kiralık beyin sahipleri, FETÖ'cü teröristlere karşı partisinin adı ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşen milletimize TBMM olarak tekrardan teşekkür ediyorum' dedi.
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