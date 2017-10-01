Yeni yasama yılı başlıyor

01.10.2017 15:10:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Meclise hem hükümete önemli bir görev düştüğünü belirterek, "Uyum yasaları başta olmak üzere, yeni sistemin en sağlıklı şekilde hayata geçmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde derhal çalışılmaya başlanması gerekiyor. 2019'dan önce tüm bu hazırlıkları bitirmiş olmalıyız. Elimizdeki bu imkanı, kapsamlı bir yönetim reformu haline dönüştürme fırsatını çok iyi değerlendirmeliyiz. " dedi.

Erdoğan, TBMM'nin 23. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, geçen yasama döneminde Meclisin gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardan birinin de 16 Nisan'da millet tarafından onaylanan anayasa değişikliği sürecini yürütmesi olduğunu anımsattı.

"Ülkemizin yönetim sisteminde köklü bir değişiklik anlamına gelen bu anayasa değişikliğini, tüm partilerin ortak eseri olmasını gönülden arzu ederdik." diyen Erdoğan, ancak Mecliste grubu bulunan partilerden bazıları farklı bir politika izlediği için anayasa değişikliği sürecinin, AK Parti ve MHP tarafından yönetildiğine dikkati çekti.

Erdoğan, esasen bu sürecin temellerinin, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz sırasında atıldığına işaret ederek, Cumhurbaşkanını doğrudan milletin seçmesine imkan veren değişikliğin, daha sonraki gelişmelerin habercisi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Doğrudan halkın oylarıyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine nail olmamızın ardından her fırsatta, her zeminde başlanan işin tamamlanması gerektiğini ifade ettik. Anayasa değişikliği gerektiren bu düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi ancak diğer partilerimizden destek alınabilmesiyle mümkündü. MHP'nin bu yönde gösterdiği irade, 16 Nisan'a giden yolu açmıştır. Meclisin üzerine düşeni yapmasının ardından, milletimiz de nihai kararını hür iradesiyle sandıkta vermiştir. Kabul edilen anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılında yapılacak seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yargının da gücünü milli iradeden aldığı bir sistem kurulmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin en önemli özelliklerinden birinin, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirmiş olması olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki mevcut sistemin en önemli zaafı, bu ilişkilerin birbirine karışıyor olmasıydı. Yasamanın yürütme organının, yani Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin veya koalisyon partilerinin tahakkümü altında bulunduğu eleştirisi, böylece ortadan kalkmaktadır. Bilindiği gibi yeni sistemde, yürütme erkini temsil eden Cumhurbaşkanının bütçe kanunu dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı sunma imkanı bulunmuyor. Yasama yetkisi, tamamen milletvekillerimizin uhdesine bırakılıyor. Nasıl anayasa yasaların üzerindeyse, yasalar da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin üzerindedir. Yani, herhangi bir konuda yasa ile kararname çeliştiğinde, geçerli olan yasa olacaktır. Daha da önemlisi, kararnameyle düzenlenen herhangi bir konuda Meclis yasa çıkardığında, yasa esas alınacaktır.

Meclis ile Cumhurbaşkanının görev sürelerinin birbirlerine endekslenmiş olması, bu iki organın karşılıklı denge ve anlayış içinde çalışmasını elzem kılmaktadır. Bu ahengi bozan taraf, seçimde millete hesap vermek zorundadır. Üstelik bunun için illa 5 yıl beklenmesine de gerek yoktur. Yasama veya yürütme organından herhangi biri, kendi çalışmasının karşı tarafça engellendiğini düşünüyorsa, istediği zaman millete müracaat yoluna gidebilir. Milletin vereceği hükme yasama da yürütme de uymak zorundadır. Yasamanın yürütme üzerindeki denetim yolları da açıktır. Yazılı sorudan Yüce Divan'da yargılanma talebine kadar uzanan geniş bir yelpazede sağlanan imkânlarla yasama organı, yürütmeyi denetleme hakkına sahiptir. Aynı şekilde, kararlarını Türk milleti adına veren yargının da gücünü milli iradeden aldığı bir sistem kurulmuştur."

- "Asıl kararları hep millete bırakıyor"

Erdoğan, yargının en önemli idare mekanizması olan Hakimler Savcılar Kurulunun 13 üyesinden 7'sinin Meclis, 4'ünün de Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini, ayrıca Adalet Bakanı ile Müsteşarının da bu kurulda yer alacağını anımsattı.

Yeni sistemin, güçler arasındaki ayrımı netleştirirken, asıl kararları hep millete bıraktığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin, milli iradenin bu derece güçlendirildiği, halkın tercihlerinin bu derece ön plana çıkartıldığı bir sisteme kavuştuğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'de ilk kez Meclisin eliyle, milletin özgür iradesiyle, demokratik usullerle böyle köklü bir yönetim reformunu hayata geçirebilmelerine katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür etti.

- "Kapsamlı bir yönetim reformu..."

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzde, hem Meclisimize, hem hükümetimize düşen önemli bir görev daha vardır. Uyum yasaları başta olmak üzere, yeni sistemin en sağlıklı şekilde hayata geçmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde derhal çalışılmaya başlanması gerekiyor. 2019 yılından önce tüm bu hazırlıkları bitirmiş olmalıyız. Bu çalışmaların sadece anayasa ve yasalardaki ifadelerin ayıklanmasından ibaret kalmamasını ümit ediyorum. Elimizdeki bu imkanı, kapsamlı bir yönetim reformu haline dönüştürme fırsatını çok iyi değerlendirmeliyiz. 26. Dönem Meclisi bugüne kadar çok büyük işler başardı, inşallah yeni yasama yılında çok daha önemli çalışmalara imza atacaktır."

Erdoğan, her anlamda tarihi bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin, ister istemez kendilerini de etkilediklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sosyal, siyasi, ekonomik, diplomatik gelişmelerin hiçbirinin de bu genel fotoğraftan bağımsız olmadığını kaydeden Erdoğan, "Elbette bu karmaşık dönemde herkesin bir hesabı, bir yol haritası, bir hedefi vardır. Bize düşen, bir yandan ülkemizin hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesini temin ederken, diğer taraftan da Türkiye'yi hedef alan saldırıların boşa çıkmasını sağlamaktır. Zor olsa da bu ikisini birlikte başarmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizi her alanda dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirme hedefimizden en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz. " diye konuştu.

(Sürecek)



