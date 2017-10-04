04.10.2017 11:51:49

MEHMET FATİH DUMAN - Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Galatasaray Odeabank'ın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 7 Ekim Cumartesi günü Gaziantep Basketbol ile yapacağı maçla açacağını belirtirken, yeni bir takım kurmuş olmalarından kaynaklı sorunları bulunduğunu söyledi.

Ömer Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçek hayat, önümüzdeki cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçıyla başlıyor. Yenilenmeye giden takımların maalesef başlangıçta bazı handikapları oluyor. Oyuncuların birbiriyle uyum sağlaması süreç istiyor. Bizler ise bu süreci daraltıp, yeni sezona hazır olmak için yaz dönemini çok çalışarak geçirdik." dedi.

Kamp sürecinin ardından Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la yaptıkları hazırlık maçlarını kaybettiklerini hatırlatan Yalçınkaya, "O maçlarda sonuç olarak olmasa da kazandığımız başka şeyler vardı. Yeni takım kurmanın handikaplarını yaşıyoruz. Sekiz yeni transferimiz oldu. Bu oyuncuların hepsinin süre alacak seviyede olduklarını hesaba katarsak, sistem tamamen değişiyor. Bunun üzerinde de her gün çalışıyoruz." diye konuştu.





- "Gerçekçi olmamız lazım ama hayallerimiz de var"





Galatasaray Odeabank'ın yeni sezon bütçesinde indirime gidilmesine değinen sarı-kırmızılı idareci, bu duruma rağmen hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımı üst seviyeye çekebilme gücü olduğunu anlatan Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Gerçekçi olmamız lazım ama hayallerimiz de var. Galatasaray forması sahaya çıktığı zaman akan sular duruyor. Çünkü seyirciler bizi yukarı çekiyor. Bu ligde 17 senedir farklı takımların kadrosu içinde çalışıyorum. Üç milyon harcanan ile 10 milyon harcanan takımlar arasında bütçe oranında çok büyük fark olmuyor. Bunun örneğini geçtiğimiz sezonlarda şampiyon olan takımlarda yaşadık. Örneğin Pınar Karşıyaka aklıma geliyor. Galatasaray Odeabank olarak, bütçemiz oranında en iyi oyuncuları transfer ettiğimize inanıyorum. Sadece oyuncuların sisteme alışması için süreç gerekiyor. Bu arada antrenörümüz de değiştiği için süreç bir parça uzuyor. Elimizden gelen tüm mücadeleyi göstererek maçları kazanmamız gerekiyor. Zaten hedefler de maçlar kazanıldıkça final ve şampiyonluk oluyor. Bizim hedeflerimiz her zaman yukarılarda. Mazeret olarak asla bir şey söyleyemem. Galatasaray sahaya çıktığında mutlaka kazanmalı ve seyircisiyle bütünleşip başarılı olmalı. Başka çaremiz yok."

Kadrolarını kaliteli oyuncularla takviye ettiklerini belirten Ömer Yalçınkaya, "Bizim kurduğumuz takımdaki oyunculara tek tek baktığımızda, hepsi Avrupa'nın iyi takımlarında oynamış, NBA'de yer almış isimler. Bunların sisteme uyum göstermesi için biraz zaman lazım ancak artık zamanımız kalmadı. Bizi ciddi bir lig bekliyor. Galatasaray Odeabank olarak beklentimiz, maçlarımızı kazanıp, taraftarımıza şampiyonluk yaşatmak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Gerçekçi olmak ile hayalleri birbirine yakınlaştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Geçen sezon harcadığımızın karşılığını alamadık"





Galatasaray Odeabank'ın bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğini hatırlatan Yalçınkaya, geçen sene ise THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşadıklarına dikkati çekti.

Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi için çok ciddi bir takım kurduklarını kaydeden sarı-kırmızılı idareci, "Bütçemizin 9-10 milyon dolar seviyesinde olduğu biliniyor. THY Avrupa Ligi ile bu sene mücadele edeceğimiz ULEB Avrupa Kupası'nı karşılaştırdığımızda, tamamen farklı sistemde yarışlar. Geçen sezon harcadığımızın karşılığını alamadık. ULEB Avrupa Kupası çok farklı. Bütçemiz geçen seneye göre belki yarı yarıya az ama ULEB Avrupa Kupası'nın sistemine biz alışığız. İki sezon önce burada şampiyon olmanın verdiği öz güven var. Maç maç bakıp, en yukarıya kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın başına getirilen Erman Kunter'e de değinen Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erman Kunter çok değerli bir basketbol adamı. Üst düzey basketbol oynamış, gerek Türkiye'de gerekse Fransa'da çalıştırıcı olarak kupalar kazanmış, çok ciddi bir basketbol adamı. Her hocanın basketbol kimliği farklı. Biz bu sene daha atletik, hareketli oynayan, çok top kullanan bir takım planlıyoruz. Transferleri birlikte yaptık. Hocamızın beğendiği isimler üzerinde fikir birliğine vardık. Hocamız yeni takımı kurarken isimler üzerinde tek tek durdu. Hazırlık dönemindeki mağlubiyetler bize birtakım dersler verdi. Bazı oyuncuların bire bir savunmadaki eksiklikleri göze çarptı. Hocamız bunları düzeltmenin yollarını arıyor. Zamana ihtiyacımız olduğunun farkında ancak lig başladıktan sonra mazeretimiz kalmaz."