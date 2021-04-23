2021 Skoda Fabia fiyatı belli oldu mu? Otomobil tutkunları mayıs ayında tanıtılması planlanan ve görselleri basına sızan Yeni Skoda Fabia'nın ne kadara satılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Skoda'nın en çok satan modelleri arasına girmeyi hedefleyen Yeni Skoda Fabia'nın Mayıs ayında dünya lansmanı yapılacak. Peki Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para? Skoda 2021 fiyat listesi...

2021 Skoda Fabia fiyatı belli oldu mu? Otomobil tutkunları mayıs ayında tanıtılması planlanan ve görselleri basına sızan Yeni Skoda Fabia'nın ne kadara satılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Skoda'nın en çok satan modelleri arasına girmeyi hedefleyen Yeni Skoda Fabia'nın Mayıs ayında dünya lansmanı yapılacak. Peki Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para? Skoda 2021 fiyat listesi...

Skoda'nın en karizmatik modellerinden biri olacak şekilde tasarlanan Yeni Skoda Fabia çizim görüntüleri basın ile paylaşıldı. Mayıs ayındaki tanıtımın ardından 2021'in ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanacak. Ülkemizde de satışa çıkması beklenen Yeni Skoda Fabia'nın fiyatı ise merak edilen konuların başında geliyor. Marka aracın dünya lansmanını Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni nesilde aracın full-Led far ve stoplara yer verildiği çizimlerden görülüyor.Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para?

Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar?

Yeni Skoda Fabia'nın fiyatına dair şu anda resmi bir açıklama yapılmadı. 2021 ortalarına doğru AVrupa'da satışa çıkacak olan Fabia'nın ülkemzide kaç paraya satıacağı merak konusu.

Eski modelinden biraz farklı

Aracın eski modeline göre 111 mm uzadığı, 48 mm genişlediği belirtiliyor. Bagaj hacmi ise 380 litreye çıkarılmış. Modelde, 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1.5 TSI motor seçeneğinin geleceği açıklandı.

SKODA 2021 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 FABIA 1.0 TSI 95 PS DSG Premium 217.400 TL 194.900 TL 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Colour Concept 227.400 TL 205.000 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 230.900 TL 219.600 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 302.400 TL 279.500 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 327.400 TL 308.100 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8-9 YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 334.400 TL 319.600 TL 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite 359.400 TL 343.500 TL 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium 358.900 TL 343.000 TL 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium 383.900 TL 366.900 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 SUPERB 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus 384.400 TL 344.700 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 404.400 TL 362.600 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 439.900 TL 405.200 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 493.400 TL 439.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 604.900 TL 533.300 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal 884.900 TL 780.300 TL Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 493.400 TL 439.900 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 302.400 TL 231.200 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 324.400 TL 303.700 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 349.400 TL 321.900 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 KAROQ 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 411.400 TL 364.800 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 450.900 TL 399.800 TL

Versiyon 2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8 Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8 KODIAQ 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 472.900 TL 414.600 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 512.900 TL 449.700 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 586.900 TL 514.500 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 694.900 TL 609.200 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 L&K Crystal 994.900 TL 872.300 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.