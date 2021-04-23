Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para? Skoda 2021 fiyat listesi
2021 Skoda Fabia fiyatı belli oldu mu? Otomobil tutkunları mayıs ayında tanıtılması planlanan ve görselleri basına sızan Yeni Skoda Fabia'nın ne kadara satılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Skoda'nın en çok satan modelleri arasına girmeyi hedefleyen Yeni Skoda Fabia'nın Mayıs ayında dünya lansmanı yapılacak. Peki Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para? Skoda 2021 fiyat listesi...
2021 Skoda Fabia fiyatı belli oldu mu? Otomobil tutkunları mayıs ayında tanıtılması planlanan ve görselleri basına sızan Yeni Skoda Fabia'nın ne kadara satılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Skoda'nın en çok satan modelleri arasına girmeyi hedefleyen Yeni Skoda Fabia'nın Mayıs ayında dünya lansmanı yapılacak. Peki Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para? Skoda 2021 fiyat listesi...
Skoda'nın en karizmatik modellerinden biri olacak şekilde tasarlanan Yeni Skoda Fabia çizim görüntüleri basın ile paylaşıldı. Mayıs ayındaki tanıtımın ardından 2021'in ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanacak. Ülkemizde de satışa çıkması beklenen Yeni Skoda Fabia'nın fiyatı ise merak edilen konuların başında geliyor. Marka aracın dünya lansmanını Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni nesilde aracın full-Led far ve stoplara yer verildiği çizimlerden görülüyor.Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar? 2021 Skoda Fabia kaç para?
Yeni Skoda Fabia fiyatı ne kadar?
Yeni Skoda Fabia'nın fiyatına dair şu anda resmi bir açıklama yapılmadı. 2021 ortalarına doğru AVrupa'da satışa çıkacak olan Fabia'nın ülkemzide kaç paraya satıacağı merak konusu.
Eski modelinden biraz farklı
Aracın eski modeline göre 111 mm uzadığı, 48 mm genişlediği belirtiliyor. Bagaj hacmi ise 380 litreye çıkarılmış. Modelde, 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1.5 TSI motor seçeneğinin geleceği açıklandı.
SKODA 2021 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|FABIA
|1.0 TSI 95 PS DSG Premium
|217.400 TL
|194.900 TL
|1.0 TSI 95 PS DSG Premium Colour Concept
|227.400 TL
|205.000 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|SCALA
|1.0 TSI 110 PS DSG Elite
|230.900 TL
|219.600 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Premium
|302.400 TL
|279.500 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|327.400 TL
|308.100 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8-9
|YENİ OCTAVIA
|1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
|334.400 TL
|319.600 TL
|1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite
|359.400 TL
|343.500 TL
|1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium
|358.900 TL
|343.000 TL
|1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium
|383.900 TL
|
366.900 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|SUPERB
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus
|384.400 TL
|344.700 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite
|404.400 TL
|362.600 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|439.900 TL
|405.200 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|493.400 TL
|439.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal
|604.900 TL
|533.300 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal
|884.900 TL
|780.300 TL
|Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|493.400 TL
|439.900 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|KAMIQ
|1.0 TSI 110 PS DSG Elite
|302.400 TL
|231.200 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Premium
|324.400 TL
|303.700 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|349.400 TL
|321.900 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|KAROQ
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|411.400 TL
|364.800 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|450.900 TL
|399.800 TL
|Versiyon
|2 Nisan 2021 - 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Fiyat Listesi1-2-3-5-8
|Nisan Ayına Özel 2021 Model Yılı Kampanyalı Fiyatlar1-2-3-5-8
|KODIAQ
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite
|472.900 TL
|414.600 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|512.900 TL
|449.700 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|586.900 TL
|514.500 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal
|694.900 TL
|609.200 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 L&K Crystal
|994.900 TL
|872.300 TL
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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