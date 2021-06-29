Yeni kurtarma römorkörü görev başında

Günlük planlama kapsamında Çanakkale iskelesinden halat çözen, 32 metre uzunluğunda, 498 groston ağırlığında ve 82,44 ton çeki gücüne ve Fİ-Fi 1 (saatte 2 bin 400 ton su basabilme) yangın söndürme kapasitesine sahip römorkör, boğazın kuzey yönündeki refakat çalışmasına katıldı. Boğaza Marmara Denizi'nin yer aldığı kuzey yönden giriş yapan 300 metre uzunluğundaki tanker ile telsiz teması kuran Kurtarma-13 römorkörü, geçiş hazırlığındaki gemiye arka yönden yaklaşıp refakate başladı.