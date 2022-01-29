Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

BA.2 Danimarka'da bir kaç hafta içerisinde baskın varyant haline gelmişti. BA.2 ile yapılan ilk değerlendirmelerde, hatırlatma dozunun BA.2'nin neden olduğu semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 70 etkili olduğu gözlendi. Orijinal Omicron varyantında ise bu oran yüzde 63 düzeyindeydi.