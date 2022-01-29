DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın
Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın son gün
Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...
MSB sözleşmeli er alımı ne zaman 2022?
MEB'den 13 Maddelik Ek Ders Yazısı! Ek Dersler Artırımlı Ödenecek!
Yeni teknoloji trendleri eğitim sempozyumunda tanıtıldı
Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!
Yunan Parlamentosu'nda 'Türk maskesi' tartışması
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı
İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'
Emeklilerin en çok yaşadığı iller belli oldu

Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarının rekor üzerine rekor kırmasına neden olan Omicron'un BA.2 alt varyantının 1,5 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi. (Euronews)

Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı
29.01.2022 13:36:00
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada BA.2 varyantının ülkenin yarısında görüldüğünü fakat henüz düşük sayıda olduğu vurgulandı. Açıklamada Danimarka'daki bulaşıcı hastalıkları takip eden Statens Serum Enstitüsü'ne atıfta bulunarak yeni alt varyantın orijinal omicron varyantı BA.1'den 1,5 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

 
1
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

CDC Sözcüsü Kriste Nordlund BA.2 alt varyantının BA.1'den daha şiddetli olduğu yönünde bir bulgu olmadığını söyledi. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da yeni alt varyantın aşıların semptomatik hastalıklara karşı etkinliğini azaltmadığını açıklamıştı. Fakat virüsün vücut hücrelerine bağlandığı çıkıntıların mutasyona uğraması ile oluşan yeni alt varyantın İngiltere'de Omicron'dan daha hızlı yayıldığı tespit edildi.

 
2
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

BA.2 Danimarka'da bir kaç hafta içerisinde baskın varyant haline gelmişti. BA.2 ile yapılan ilk değerlendirmelerde, hatırlatma dozunun BA.2'nin neden olduğu semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 70 etkili olduğu gözlendi. Orijinal Omicron varyantında ise bu oran yüzde 63 düzeyindeydi.

 
3
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgüt BA.2'yi endişe verici bir varyant olarak nitelemezken yetkililer, her zaman daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. 5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da günlük yeni vaka sayısı 50 bini aşarken yetkililer bu artıştaki nedenin BA.2 olduğunun söylenebileceğini vurguluyor.

 
4
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı

Ülkede hastaneye yatış oranı da yüzde 12 artarak 967'ye çıkarken bu yönetilebilir sayı olarak görülüyor. Fakat uzmanlar ülkenin yüzde 80'inin tam aşılı olduğunu yüzde 60'ının ise hatırlatma dozu olduğun belirtirken aşılanma oranı daha düşük ülkelerde hastane yatış oranlarının daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.

 
 
5
Yeni kabus BA.2! Omicron'dan 1,5 kat daha bulaşıcı
6
Görüş Bildir Bizimle Paylaş