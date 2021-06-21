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Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya’nın 79 milyon ila 86 milyon yıl önce yana ve arkaya doğru eğildiği sonra tekrar eski haline döndüğü açıklandı. Gezegenin yaklaşık 12 derece eğildiği belirtilirken bunun yaklaşık bin 500 kilometrelik bir yer değişimine yol açtığı aktarıldı. 12 derecelik eğilme ile ilgili konuşan çalışmanın ortak yazarlarından jeobiyolog Sarah Slotznick, “Örneğin New York'u şu anda yaklaşık olarak Florida'nın bulunduğu yere taşırdı” diye konuştu.

Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
21.06.2021 17:15:42
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
1
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
2
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
3
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
4
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
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Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
6
Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi
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