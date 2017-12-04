Yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor

04.12.2017 15:43:11

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatılacak.

FAKÜLTENİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

"Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin ismi "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Bu üniversiteye bağlı "Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi"nin ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi", "Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu" ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu", "Güzel Sanatlar Enstitüsü"nün ismi de "Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü" olacak.

"LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ KURULACAK"

Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Yunus Emre Vakfı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısı yeniden belirleniyor.