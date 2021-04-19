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Yeni bir süper Dünya keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıktaki GJ 740 adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bir süper Dünya keşfedildi.

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19.04.2021 10:39:52
Yeni bir süper Dünya keşfedildi

Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde doktora öğrencisi Borja Toledo Padrón'un yönettiği araştırma ekibi, Dünya'dan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıktaki GJ 740 adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde süper Dünya keşfetti.

Kütlesi, Dünya'nınkinin yaklaşık 3 katı olan gezegen, yıldızının etrafındaki dönüşünü 2,4 Dünya gününde tamamlıyor.

Söz konusu gezegen, boyutu ve kütlesinin Dünya'dan çok daha büyük olması sebebiyle "süper Dünya" diye anılıyor. Ancak bu kavramın, yaşam koşullarıyla ilgili olmadığını belirtelim.

EN KISA DÖNEN İKİNCİ GEZEGEN

Gezegenin, bu tür bir yıldızın etrafında en kısa dönüş periyoduna sahip ikinci gezegen olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, gezegenin kütlesinin ve dönüş süresinin, 1.4 Dünya yarıçapına sahip kayalık bir gezegene işaret ettiğini söylüyor.

NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu'yla yapılacak gözlemlerle bu bilgilerin hepsi teyit edilecek.

Yıldızın güneşe, gezegenin de yıldızına çok yakın olduğuna dikkat çeken araştırma ekibi, yeni keşfedilen süper Dünya'nın gelecek yıllarda araştırmalara konu olabileceğini belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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