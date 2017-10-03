'Yeni anlaşma için UEFA'dan davet bekliyoruz'

03.10.2017 14:17:51

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan Finansal Fair Play (FFP) konusunda yeni bir anlaşma yapmak için davet beklediklerini söyledi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle panele katılan Özbek, FFP'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA'dan daha önce 1 yıl Avrupa kupalarına katılamama cezası aldığını hatırlatan Özbek, "Galatasaray'ın önümüzdeki döneminin planlanması açısından, daha önceki sıkıntıları yaşamamak için UEFA'ya yeni bir anlaşma talebinde bulunduk. Oradan bir davet bekliyoruz ki önümüzdeki 3-4 yılda UEFA'dan FFP çerçevesinde problem yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğunu ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirten Özbek, futbolcular için ödenenen vergiyle ilgili şunları kaydetti:

"Futbol takımlarının sporcuların ücretlerine bağlı olarak ödedikler stopaj miktarının yıl sonu itibarıyla değişmesi söz konusu. Daha önce yüzde 35'ler civarında olan rakam Sayın Cumhurbaşkanı'nın katkısıyla yüzde 15'ler seviyesine inmişti. Bu süre doldu. Süre dolunca kulüpler de bu konudaki görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanı'na, Maliye Bakanı'na ve Gençlik ve Spor Bakanı'na iletti. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Kendisi konuya ilgi duydu ve bizi dinledi. Kulüplere destek olacağı konusunda en ufak şüphem yok. Kendisi futbola sevdalı birisi, biz de bu anlamda kulüpler olarak şanslıyız."

Galatasaray Kulübünün Riva projesinin önemine de değinen Özbek, "Galatasaray'ın can suyu Riva projesidir. Birinci dilimde Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolara yakın bir para girdi. Bankaya olan borcun kapatılmasında kullanıldı bu. Galatasaray'ın gelirleri bugün itibarıyla futbol şubesi için yeterli fakat borçlanma suretiyle ödediğimiz faiz miktarı çok yüksek. Öncelikle bu borçlardan kurtulmak lazım. Mümkün olduğu kadar faiz sarmalından çıkmamız lazım. Riva projesi bu manada yapıldı. Giderek azalmaya başladı bu borç. Sıfırlama noktasına kadar götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Çebi: "Transferde dikkatli olunması lazım"





Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi de UEFA'nın FFP uygulamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Transferlerin bu kurallar çervesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Çebi, şöyle konuştu:

"UEFA'yla yaptığınız FFP anlaşmasının sürecinin bitmesi, istediğiniz gibi harcama yapacağınız anlamına gelmez. Artık gelir ve giderlerin birbirine yaklaşmadığı zamanların kulüpleri zor durumda bırakacağını bilenlerden biriyim. Bu anlaşmanın devamını sağlamak zorundayız. İstediğiniz transferleri yaparsanız ama kulüpler bunların acısını çeker. Paranız kadar harcayacaksınız. İyi transferler yapmak istiyorsanız gelirlerinizi artıracaksınız."

Türkiye'den yurt dışına bir futbolcunun 15 milyon avroya gittiğini ancak aynı kalitedeki Portekiz'de forma giyen bir oyuncunun kulübüne 3 katı para kazandırdığını vurgulayan Çebi, "Bunun sebebi marka değeri. Önce marka değerimizi artırmak zorundayız. Bunun da yolu kısır çekişmeden, tartışmalardan, tribün olaylarından, hakem hatalarından, yorumcuların tartışmalarından kurtulmamızdan geçiyor. Marka değerini artırmak için sevgi düzeni içinde çalışmamız lazım. Transferlerde de çok dikkatli olmamız lazım. Bir transfer hatası 15 milyon avroya mal olabilir. Tüm yöneticileri dikkatli olmaya çağırıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Zirve, Özbek ile Çebi'nin katıldığı panelle sona erdi.