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Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Yemen’de Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin yardımlarını ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH bu kapsamda, Yemenli 4 bin 549 aileye gıda kolisi dağıtırken, 8 bin kişiye de iftarlık ikramında bulundu.

2022-04-27 15:35:33

2022 yılı Ramazan çalışmalarını Türkiye dâhil 57 ülkede sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, mağdurların, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya devam ediyor. Yemen'in 10 şehrinde yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, toplamda 4 bin 549 aileye gıda kolisi dağıttı. 3 bin 300'ü Marib ve Taiz'deki göçmenler olmak üzere toplamda 8 bin kişiye de iftarlık ikramında bulunuldu.

Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı (10)

Yemenliler destek bekliyor

İHH'nın Yemen'deki çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Ortadoğu ve Kuzey Afrika Masası Koordinatörü Umut Bilgin, hayırseverlerin yardımlarını Yemenli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Bilgin, “Yemen'in farklı şehirlerinde yardım çalışmalarında bulunduk. Özellikle iç savaş sonrası Yemen'de halk daha da yoksullaştı. Ramazan'da Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kumanya dağıtımında bulunduk, iftarlıklar ikram ettik.

Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı (11)

Allah, bağışçılarımızın bağışlarını kabul eylesin.” dedi.

İç savaş nedeniyle insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı Yemen, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.Ülkenin pek çok bölgesinde gıda maddelerine ulaşmakta zorluk yaşanırken, halk dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı (13)

Destek vermek için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

Yemenli ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı (14)

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