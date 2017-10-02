Yemen'deki olaylar

02.10.2017 03:16:29

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen Direktörü Stephen Anderson, Yemen'de çalışmalarını sürdürebilmeleri için tam bağımsız olmaları gerektiğini belirtti.

Anderson, Yemen hükümetinde Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth'e gönderdiği mesajda, "WFP ile ortaklarının, gerek ortakların seçiminde gerekse yardımların dağıtım sürecinde tam bağımsızlığa ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

WFP'nin silahlı grupların yardım dağıtım merkezlerine yönelik müdahaleleri konusunda ihmalkar davranmadığını vurgulayan Anderson, yardımların Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler tarafından yağmalanmaması için denetimleri artırdıklarını kaydetti.

Anderson, geçici başkent Aden'den Taiz'e gelen gıda yardımları nakliye planında değişiklik yaptıklarına ve Yüksek Yardım Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Aden'de buğday öğütme işlemini artırdıklarına işaret etti.

Kendisi ve yardımcısının her ay Aden'i ziyaret etmeye çalıştığını dile getiren Anderson, Yemen hükümetinin Aden'deki BM ofislerine işlerlik kazandırılması talebi üzerine yabancı çalışan sayısını artırdıklarını söyledi.