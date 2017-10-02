Yemen'deki olaylar
Husilerin 1 ayı aşkın süredir alıkoyduğu gazeteci serbest bırakıldı
02.10.2017 02:20:44
Yemen'de Husilerin Taiz'de alıkoyduğu bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Yemen'de Husilerin Taiz'de alıkoyduğu bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Yemenli Gazeteciler Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre, Es-Salih ilçesindeki tutukevlerinden birinde 1 ayı aşkın süredir tutulan gazeteci Abdurrahim Muhsin serbest bırakıldı. Husilere bağlı tutukevlerindeki gazetecilerin sayısının, Muhsin'in serbest bırakılmasının ardından 16'ya düştüğü kaydedildi.
Husilerin eylül ayının son haftasında da 4 gazeteciyi serbest bıraktığı belirtildi.
Husiler tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.