Yemen'de muhalifler arasındaki gerginlik

30.09.2017 23:43:22

Yemen'de Husiler ve Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih başkanlığındaki Genel Halk Kongresi (GPC) partisinin kurduğu uluslararası tanınmayan hükümetin Sağlık Bakanı Muhammed Salim bin Hafiz'in ofisine Husiler tarafından baskın düzenlendiği ve yerine yeni bakan atandığı bildirildi.

Hafiz, Eski Cumhurbaşkanı Salih'e bağlı "Haber" adlı ajansta yer alan açıklamasında Husilerden silahlı bir grubun, ofisine baskın düzenlediğini ve yerine bir sağlık bakanı atanması kararı çıkardığını belirtti.

Salih yanlılarından Hafiz, "Bir sağlık toplantısı yaptığımız sırada baskın düzenlendi ve toplantıyı iptal etmek zorunda kaldık. Odama geçtim ancak aralarında Husi yetkililerinden Neşvan el-Atab ve Abdusselam el-Medani'nin de bulunduğu silahlı grup peşimden geldi. Atab, bana silah doğrulttu ve beni alıkoymakla tehdit etti. Ofis müdürüm olaya müdahale etti. Olayların büyümemesi için binadan çıkarak evime gittim." dedi.

"Arkamdan bakanlık binasını kapattılar ve Medani'nin yeni bakan olduğu ve yeni müdür atandığı yönünde karar çıkardılar." ifadelerini kullanan Hafiz, yaptıklarının meşru olmadığını söyledi.

Öte yandan yerel medya araçlarında baskın sırasında yapılmakta olan çocuk felci konulu sağlık toplantısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyelerinin de bulunduğu iddiası yer aldı.

Ayrıca yerel kaynaklar, uzun süredir Hafiz ile "Sağlık Bakanlığı Vekili" görevine son verilen Medani arasında anlaşmazlık bulunduğunu, Husilerin Medani'nin tekrar vekillik görevine geri dönmesini istediği ancak Salih'in partisi GPC'nin buna karşı çıktığını aktardı.

Yemen'de darbeyi gerçekleştiren Husiler ile müttefikleri Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Söz konusu gerginliğin neticesinde ilk olarak başkent Sana'daki El-Mısbahi bölgesinde ikinci olarak ise Marib'in Harib ilçesinde muhalifler arasında çatışmalar meydana gelmişti.