Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Salih'in evi havaya uçuruldu

04.12.2017 15:19:56

Yemen'de Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkent Sana'nın güneyindeki evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Husiler, başkentin güneyinde geceden beri devam eden şiddetli çatışmaların ardından Salih'in evini havaya uçurdu. Bölgedeki çatışmalar sonucu her iki taraftan onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine girmeyi başaran Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdiği patlayıcıları infilak ettirdi.

- Salih'in ofisinden "öldürüldü iddialarına" yalanlama

Öten yandan Salih'in ofisinden yapılan açıklamada, "Salih'in öldürüldüğü" yönündeki iddialar yalanlandı.



Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi partisinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Salih, Yemen halkına kahinlerin yalanlarına inanmamaları çağrısında bulundu." denildi.

