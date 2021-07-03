Milyonların severek takip ettiği Öyle bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adını duyuran Yeliz Kuvancı, son olarak Sadakatsiz dizisinde gösterdiği başarılı performans ile birçok insan tarafından merak konusu oldu. Peki Yeliz Kuvancı kimdir? Yeliz Kuvancı hangi dizilerde rol almıştır?…

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanıdığımız güzel oyuncu Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmekte. Hakkında pek fazla bilgi sahibi olunmayan Yeliz Kuvancı, sevenleri tarafından çokça araştırılmaktadır. İşte tüm detayları ile Yeliz Kuvancı'nın yaşam öyküsü ve sanat hayatı…

Yeliz Kuvancı kimdir?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin İnci'si, Yeliz Kuvancı 1987 yılında Ankara'da gözlerini dünyaya açmıştır. Ailesi tarafından da Ankaralı olan güzel oyuncu, eğitimini de Ankara'da tamamlamıştır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitiren Yeliz Kuvancı, birçok projede de yer almıştır. Daha sonra İstanbul'a gelen Yeliz Kuvancı, kariyerini burada devam ettirmiştir.

Yeliz Kuvancı'nın Sanat Kariyeri

Televizyon kariyerine 2010 yılında dahil olduğu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle Kanal D'de başlayan Yeliz Kuvancı, bu dizide İnci adındaki bir okulun müzik öğretmenini canlandırmıştır. Bu rolle ilk defa ekran karşısına çıkan Yeliz Kuvancı, sergilediği performansla birçok kişinin beğenisini kazanmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden sonra Seni Bana Yazmışlar adlı ve daha çok komedi ağırlıklı olan dizide 2011-2012 yılları arasında boy göstermiştir. Bu dizide Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile birlikte oynayan Yeliz Kuvancı, dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. Bu dizilerden sonra bolca ekranlarda görmeye başladığımız Yeliz Kuvancı, Böyle Bitmesin, Kocamın Ailesi (Güneş karakteri) ve Hangimiz Sevmedik (Itır karakteri) dizilerinde de rol almıştır. Daha sonra ise TRT'de yayınlanaya başalanan ve birçok kişi tarafından severek takip edilen Tutunamayanlar dizisinde de Ayşe karakteri ile izleyicileri büyülemiştir. Son olarak ise Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisinde rol alan Yeliz Kuvancı, Bahar karakterini canlandırmaktadır.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2021- Sadakatsiz (Bahar) (TV Dizisi)

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin konusu

Kanal D'nin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki 2010 ile 2013 yılları arasında yayınlanmaya başlanmış, yayına girdiği günden itibaren milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Zeynep Günay Tan tarafından yönetilen ve Çoşkun Irmak'ın kaleminden çıkan senaryosu ile severek takip edilen dizi halen hafızalardadır. Dizi, 1960'lı yıllarda geçmektedir. Kocası tarafından kötü muameleye maruz kalan Cemile karakteri, buna rağmen ailesini bir arada tutmaya çalışmıştır. Türlü zorluklarla mücadele eden Cemile, açtığı konfeksiyon atölyesi ile hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Çocukları Aylin, Berrin, Mete, Osman ve kayınvalidesi Hasefe Hanım ile birlikte yaşamaya çalışan Cemile bir kadın olarak var olma mücadelesini gösteren en iyi örneklerdendir. Oyuncu kadrosu da oldukça geniş olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Erken Petekkaya ve Ayça Bingöl başta olmak üzere Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan Alkaya, Nilperi Şahinkaya, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit Kaya, Sercan Badur ve Yeliz Kuvancı da rol almıştır.