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Yediği balla sersemleşen ayıyı bulan ormancı konuştu

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

2022-08-11 20:25:11

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı Yasin Öztaş, yolda ayıyı ilk gördüklerinde korktuklarını, daha sonra araca aldıkları hayvanı Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

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Öztaş, bir gün önce bölgede karşılaştıkları köylülerin kendilerine bölgede bir anne ayının 2 yavrusuyla gezdiğini söylediğini anlattı.

Bölgede görev yaptıklarını dile getiren Öztaş, "Orman koruma kontrol faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yolda yerde ayı yavrusu yattığını gördük halsiz bir şekilde. İlk başta baktık, korktuk tabii. Arkadaşım ayağından, ben de ensesinden tutarak arabaya aldık." ifadesini kullandı.

Öztaş, işletme şefliğini arayarak durumu bildirdiklerini dile getirerek, "Doğu Koruma ve Milli Parklar ile bağlantıya geçildi. Biz de ayıyı Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim ettik." dedi.

Ayının ayağa kalkacak halinin olmadığını söyleyen Öztaş, "Milli Parklardan bilgi aldım, zehirlenme olduğu söylendi. Şeker oranı yüksek çıkmış, baldan olabilir büyük ihtimal." değerlendirmesinde bulundu. AA

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