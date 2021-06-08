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Yedi Başak’tan İdlib'e 500 briket ev

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib’te başlattığı ‘Briket Ev’ projesini sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede yapılması planlanan 500 briket evin daha temeli atıldı.

2021-06-08 10:21:47
Tekneden çekilen görüntülerde Marmara'daki müsilaj yoğunluğu

Tekneden çekilen görüntülerde Marmara'daki müsilaj yoğunluğu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı. Altay, 'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti' dediMüsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, 'Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı.' ifadelerini kullandı.
TİP'li Ahmet Şık'tan skandal çağrı

TİP'li Ahmet Şık'tan skandal çağrı

Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı.
Denizkurdu Tatbikatı'nda dikkati çeken SAT detayı

Denizkurdu Tatbikatı'nda dikkati çeken SAT detayı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta SAT timleri, başarılı faaliyetleriyle göz doldurdu. Gerek su altındaki gerekse paraşütle atladıkları adadaki hedefleri tam isabetle vuran SAT timleri, helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle indikleri gemide de verilen görevi başarıyla yerine getirdi. SAT timlerinin kullandığı önemli araçların arasında yer alan cihaz, uzun süreli su altı intikallerinde kullanılabiliyor. Yüksek doğruluk oranına sahip navigasyon sistemleri bulunan cihaz, SAT harekâtı kapsamında timlerin su altından intikalinin yanı sıra ilave malzeme ve mühimmat desteği sağlanmasında da görev alıyor. 3,2 knot azami sürate sahip cihaz, 35 metre derinliğe kadar dalabiliyor.
TRT’den Özel Belgesel: “Büyük Keşif: Fatih Gemisi”

TRT’den Özel Belgesel: “Büyük Keşif: Fatih Gemisi”

TRT, son yılların en cesur serüvenine çıkan Fatih Sondaj Gemisi’ne konuk oluyor. Kendi alanında dünyanın en iyi gemilerinden biri olan bu devasa yapının yolculuğu TRT tarafından hazırlanan “Büyük Keşif: Fatih Gemisi” belgeseliyle bu gece izleyici ile buluşuyor.
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