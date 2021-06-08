Yedi Başak’tan İdlib'e 500 briket ev

Denizkurdu Tatbikatı'nda dikkati çeken SAT detayı
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta SAT timleri, başarılı faaliyetleriyle göz doldurdu. Gerek su altındaki gerekse paraşütle atladıkları adadaki hedefleri tam isabetle vuran SAT timleri, helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle indikleri gemide de verilen görevi başarıyla yerine getirdi. SAT timlerinin kullandığı önemli araçların arasında yer alan cihaz, uzun süreli su altı intikallerinde kullanılabiliyor. Yüksek doğruluk oranına sahip navigasyon sistemleri bulunan cihaz, SAT harekâtı kapsamında timlerin su altından intikalinin yanı sıra ilave malzeme ve mühimmat desteği sağlanmasında da görev alıyor. 3,2 knot azami sürate sahip cihaz, 35 metre derinliğe kadar dalabiliyor.