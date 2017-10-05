YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

05.10.2017 08:55:31

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM'nin belirttiğine göre 5 Ekim Cuma günü açıklanacak. Daha önceki yıllarda ÖSYM sınav sonuçlarını öğlen saatlerinde açıklamıştı. Bu yıl ise ÖSYM saat kaçta açıklanacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

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YABANCI DİL SINAVI DEĞERLENDİRME

Yabancı dil seviyeleri şu şekildedir:

90- 100 puan aralığı A seviyesi,

80 - 89 puan aralığı B seviyesi,

70 - 79 puan aralığı C seviyesi,

60 - 69 puan aralığı D seviyesi,

50 - 59 puan aralığı E seviyesidir.

SINAV GEÇERLİLİK SÜRESİ

YDS, her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere iki kez yapılır. Sınav geçerlilik süresi beş yıldır.