YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM YDS sonuçlarını kaçta açıklayacak? İşte detaylar
05.10.2017 08:55:31
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM'nin belirttiğine göre 5 Ekim Cuma günü açıklanacak. Daha önceki yıllarda ÖSYM sınav sonuçlarını öğlen saatlerinde açıklamıştı. Bu yıl ise ÖSYM saat kaçta açıklanacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi.
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YABANCI DİL SINAVI DEĞERLENDİRME
Yabancı dil seviyeleri şu şekildedir:
90- 100 puan aralığı A seviyesi,
80 - 89 puan aralığı B seviyesi,
70 - 79 puan aralığı C seviyesi,
60 - 69 puan aralığı D seviyesi,
50 - 59 puan aralığı E seviyesidir.
SINAV GEÇERLİLİK SÜRESİ
YDS, her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere iki kez yapılır. Sınav geçerlilik süresi beş yıldır.