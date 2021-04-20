Yazlık ev ararken planınız şaşmasın!

Yatırım veya oturum amaçlı düşündüğünüz yazlık ev alma planınızı yaparken dikkat etmeniz gereken kritik aşamalar bulunuyor. Ege ve Akdeniz'deki fiyatlara baktıktan sonra yapının durumu ve konumuna göre pozisyon belirleyebilirsiniz. Öncelik fiyat mı lokasyon mu karar sizin!

Eskiden lüks olarak kabul edilen yazlık evler günümüzde ihtiyaç haline geldi. Bu süreçte pandeminin de etkisi büyük oldu. Yazlık ev bakarken dikkat etmeniz gereken teknik ayrıntılar bulunuyor. Beklentinizin ne olduğu ve yazlık konusuna yatırım amaçlı mı yoksa oturum amaçlı mı baktığınız bu öncelikler arasında.

Hangi mevsim ve hangi sıklıkta kullanacaksınız?

Yazlığı sadece yazın yaşanılan yer olarak değil her mevsim dilediğinizde kullanabileceğiniz eviniz olarak düşüürken ısınma sisteminin olmasını tercih etmelisiniz. Yazlık evlerde kullanılan malzemeler büyük önem taşıyor. İnşaat kalitesinin ölçümlenebilmesi için topraktan satın almayı düşündüğünüz projelerde teknik şartnameyi mutlaka incelemeli, detaylı olmasına ve deprem yönetmeliğine uygunluğuna bakmalısınız.Yazlık ev ya da villanızı satın alacağınız firmanın mutlaka referans niteliğindeki benzer projelerini incelemenizi mümkünse ayrıntılı şekilde gezin.

Konumu ve manzarasını kafanızda şekillendirin

Kafanızdaki evin konumu ve manzarası vazgeçilmez tercih. Plajlara, merkeze, eğlence merkezine, alışverişe olan uzaklığı yazlığın yatırım değerini de belirleyen önemli etken. Satın almayı planladığınız yazlık ev ya da villanın yeterli güvenlik önlemlerinin olup olmadığını gözlemleyin. Bölgeyi belirleyin. Yazlık için ayıracağınız yatırım bütçenizi iyi irdelemelisiniz. Yazlık seçimi yaparken yatırım değeri ve gerektiğinde satılabilme imkanını da göz önünde bulundurulmalı.Sosyal tesisi de olan bir site yaşantısını mı yoksa kendi içine dönük müstakil bir hayatı mı tercih ediyorsunuz bunu belirlemeniz lazım. Satın alma süreçlerinde ve sonrasında problem yaşamamak için bölgede marka değerini kanıtlamış güvenilir firmalar ile temasta olmalısınız.

Yapı önceliği ve yatırım düşüncesi

Yazlık evin bulunduğu konumdaki hava şartları göz önünde bulundurulmalı. Bunun yanı sıra duvar kalınlığı, çatı çeşidi gibi binanın özelliklerini de bilmek gerekir. Ev sadece yaz dönemlerinde değil sonbahar ve kış dönemlerinde de kullanılabilecek duvar kalınlığına sahip mi değil mi bilmeniz gerek. Mülkün bulunduğu konum, ulaşım bağlantıları ayrıca bölgede inşa edilecek tesislerin göz önünde bulundurulmalı.Evin satış bedelini artırıp-düşürme de bunlar etkili.Yatırım amacı ile yazlık ev satın almak isteyenler tatil bölgelerinin rağbet görmesini ve amortisman sürelerini değerlendirebilir. Çevredeki yazlık evler çok rağbet görüyor veya bölge turistik ise bu durumda yazlık evin maliyeti de yüksek olmaktadır.

Tercihiniz lokasyon olarak Ege ve Akdeniz yoğunluklu ise finansal açıdan kesenin ağzını açmanız gerekecek. Keza Bu bölgeler salgın döneminde fiyatını kat kat üzerinde artıran yazlıklara sahip.

Yazlık ev alma planınızda bankalardan eksiklerinizi tamamlama düşünceniz olabilir. Dolayısıyla bankalara birebir giderek faiz oranları hakkında ve vade seçenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri bireysel temsilcilerden şahsen duyup değerlendirmeniz daha mantıklı bir davranış olacaktır.

Bodrumda fiyatlar zirve

Son yıllarda Bodrum'da satılık yazlık fiyatlarının en fazla yükseldiği bölgelerden biri Yalıkavak oldu.

Türkbükü, Yalıkavak'tan sonra Bodrum'da satılık yazlık ev arayışı için ikinci popüler belde

Sakin yaşamıyla tatilcilerin uğrak yerlerinden biri olan Bodrum Gümüşlük koyları ile dikkati çekiyor.

Turgutreis Bodrum'da gün batımının en güzel izlendiği sahil kasabası olarak bilinir. Bodrum'un en kalabalık yerlerinden biri olan Turgutreis'te satılık yazlık ev fiyatları da ortalama fiyata göre yüksek.

Antalya yükselişte

Alanya, gayrimenkul yatırımcıların dikkatini en çok dikkati çeken ve gelişen turizmiyle Antalya'nın doğu bölgesinde yer alan ilçelerden biri.Belek, golf alanında Antalya'ya 40 km uzaklıkta yer alan ve en çok tercih edilen ilçelerden.Kalkan deniz manzaralı ve sonsuzluk havuzlu evleriyle ün salmış elde, turkuaz rengindeki ünlü Kaputaş Plajı, Patara Plajı Ve Mavi Mağara gibi önemli doğal güzelliklere sahip.

Çeşme ve Kuşadası tercihi

Çeşme'de son yıllarda konsept projeler geliştiriliyor. Bölgenin değerini artıran bu projeler Paşalimanı, Reisdere, Ilıca ve Alaçatı bölgelerinde yer alıyor.Şehre yakınlığıyla dikkat çeken Foça eski ve yeni diye ikiye ayrılıyor. Eski Foça doğal koruma alanı.Kuşadası Antik Efes Kenti ve Meryem Ana Evi sayesinde neredeyse 40 yıldır turistik bir merkez olma özelliğini koruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.