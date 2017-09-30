Yazar Serbes Menemen T Tipi Cezaevine nakledildi

01.10.2017 00:12:28

İzmir'in Torbalı ilçesinde baba ve kızının yaşamını yitirdiği, eşinin yaralandığı kazaya karışan otomobili kendisinin kullandığını itiraf etmesinin andından tutuklanan yazar Emrah Serbes'in, Menemen T Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Eylül'deki kazadan 6 gün sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla kazaya karışan otomobili kendisinin kullandığını itiraf eden Serbes, Buca Cezaevinden Menemen T Tipi Cezaevine gönderildi.

İzmir-Aydın otoyolunda 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik kaza yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.



34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alınmıştı. Serbes, otomobili kendisinin kullandığını sosyal medyada yaptığı açıklamayla itiraf etmesinin ardından tutuklanmıştı.

Serbes, Torbalı Adliyesinden çıkarılıp cezaevi aracına bindirilirken, "Ölenlerin yakınlarından özür dilerim. Hiçbir şey bir genç kızın hayatı etmez, yere batsın Emrah Serbes. Benim soyadım Serbes, sonunda 'T' yok, bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok." şeklinde konuşmuştu.