Yay imalatı işte böyle yapılıyor
Teknolojik makinalarda yay imalatının nasıl yapıldığını anlatan video sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
Teknolojik makinalarda yay imalatının nasıl yapıldığını anlatan video sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.